Old Navy, Roxy, Esprit, Calzedonia y otras tiendas: las razones detrás de la ola de marcas internacionales que han decidido abandonar Chile

Después de enfrentar un periodo complejo, principalmente a causa de la pandemia, varias marcas internacionales del retail han optado por retirarse de los centros comerciales del país. Sobre esto, Nicolás Román, académico Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes, dice "que una tienda internacional decida salir de los centros comerciales chilenos se puede deber a diversos factores, como serían expectativas de ventas de cumplidas, repliegue por dificultades económicas o estrategias de ventas distintas".

Compartir

Después de enfrentar años complejos, principalmente a causa de la pandemia, varias marcas internacionales de retail han optado por y reducir sus metros cuadrados, o derechamente retirarse de los centros comerciales del país.

Una de ellas es Calzedonia: la marca italiana cerró su local en Parque Arauco en marzo y en junio hizo lo mismo con su sucursal del Costanera Center. Eso sí, pese a haber bajado sus cortinas, sus productos todavía se venden a través de Falabella.

Otra firma que dijo adiós fue Roxy, que clausuró su tienda en Parque Arauco este año, y en su lugar ahora se encuentra la heladería viral argentina Lucciano’s que, a más de un mes de su apertura, sigue concentrando largas filas. Para esta compañía, el golpe más profundo vino de Estados Unidos, cuando Liberated Brands, conglomerado que agrupa a Quiksilver, Billabong, DC Shoes y Volcom, se acogió a la ley de quiebras en Estados Unidos a principios de este año.

A su vez, la marca estadounidense Old Navy decidió clausurar su única tienda en Chile, luego de solo dos años funcionando bajo la gestión del Grupo Axo (exKomax), el mismo que administra las marcas GAP y Banana Republic.

Además, en el último mes se confirmó el cierre de las dos sucursales que tenía Esprit en Parque Arauco y en Cenco Mall Temuco, sumándose a la lista que va en aumento.

Esto no es todo: la marca Diesel también abandonó sus seis tiendas en Chile durante el año pasado, luego de que la sociedad Chile Moda, representante de la reconocida marca de ropa italiana, no lograra salir de su reorganización y solicitada su liquidación voluntaria en julio de 2024.

Por otro lado, Benetton anunció a comienzos de 2025 una estrategia de cierre de puntos de venta, que serán cerca de 400 durante este año, para centrarse en aquellos con mayor rentabilidad. En lo que va de este ejercicio, no ha bajado las cortinas de ninguna tienda en Chile, pero sí cerró su local de Casa Costanera en 2024.

Los motivos detrás de la salida de las marcas

Nicolás Román, académico Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes, explica que “que una tienda internacional decida salir de los centros comerciales chilenos se puede deber a diversos factores, como serían expectativas de ventas de cumplidas, repliegue por dificultades económicas o estrategias de ventas distintas”.

“Chile ha pasado un periodo de bajo crecimiento durante los últimos años que podría explicar el cierre de tiendas manteniendo como canal de venta a los retailers tradicionales, o yéndose del país por no estar la venta por medio de retailers dentro de sus políticas. Es importante destacar la fortaleza de la industria de los grandes retailers en Chile que ha permitido mantener su liderazgo incluso contra gigantes como Carrefour que han llegado y han debido partir”, acota.

Por su parte, Sebastian Goldsack, académico de la Facultad de Comunicación de la misma casa de estudios, señala que “los centros comerciales tuvieron un auge muy fuerte, pero hoy están tensionados por el comercio online, el alza en los costos de arriendo y mantenimiento, y la menor capacidad de atraer flujos masivos de consumidores. Para muchas marcas extranjeras, pagar altos cánones por locales que ya no aseguran el mismo tráfico es insostenible”.

“Finalmente, hay un factor estratégico: algunas marcas globales están replegando su presencia física para concentrarse en mercados de mayor escala o en formatos digitales. Chile queda atrapado en esa lógica: demasiado chico para ser prioritario, demasiado costoso para sostener operaciones físicas sin un volumen que compense”, añade Goldsack.