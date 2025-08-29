Semillas, plaguicidas y hasta ciervos y tortugas exóticas: SAG detecta venta de productos ilegales en sitios online

A través de una fiscalización remota, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) detectó la venta de productos ilegales como semillas, plaguicidas y fauna silvestre en las plataformas digitales de Yapo.cl, Walmart.cl, Ripley.cl, Cencosud, Mercado Libre, Falabella.com y META.

Ante esta realidad, el Servicio inició un trabajo conjunto dichos sitios de compra online para establecer canales de denuncia, capacitar a los vendedores y asegurar el retiro de las publicaciones que incumplen con la normativa.

Durante el primer semestre de 2025, solo en Mercado Libre se denunciaron 305 publicaciones y 108 vendedores electrónicos. Además, desde enero 2024 a julio 2025, la cantidad de publicaciones dadas de baja ascendieron a 518, de las cuales el 30% corresponde a semillas, plantas y plaguicidas, y el 70% a medicamentos de uso veterinario.

Los productos más comunes en situación irregular son plaguicidas agrícolas, semillas y plantas sin trazabilidad, medicamentos veterinarios no registrados, alimentos para animales mal rotulados, bebidas alcohólicas no inscritas y productos etiquetados como orgánicos sin certificación válida. También se identificó la oferta ilegal de especies de fauna silvestre protegida como ciervos, tortuga caimán o ajolotes.

Vendedores deberán mostrar autorización del SAG para los productos ofrecidos

Ante esta realidad, el primer semestre de 2025 el SAG sostuvo reuniones con los representantes de los principales marketplaces presentes en Chile. De acuerdo con el director nacional del SAG, José Guajardo, “nuestro deber como Servicio es adaptarnos a las nuevas formas de comercio, sin dejar de resguardar la sanidad agropecuaria ni la seguridad de las personas. Esta fiscalización digital no busca castigar, sino ordenar y prevenir“.

Por lo anterior, el SAG avanzó en una alianza público-privada que tiene por objetivo establecer canales de comunicación formales entre el Servicio y las plataformas para dar de baja las publicaciones de productos que incumplan la normativa.

Según Guajardo, “comprar productos no regulados por internet conlleva riesgos importantes para la salud animal y vegetal, pudiendo provocar daños en animales, cultivos o el medioambiente, además de implicar la adquisición de productos falsificados o inseguros”.

Desde ahora las plataformas exigirán que los vendedores incorporen fotografías de las etiquetas con la resolución del SAG correspondiente y que acrediten la autorización o registro del producto que se ofrece.