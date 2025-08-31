“A mí me gusta mucho, mucho, la política”: José Miguel Insulza aborda la posibilidad de llegar a los 90 años en el Senado

El histórico militante del Partido Socialista busca la reelección en la Cámara Alta, esta vez compitiendo por un escaño en la Región de Valparaíso. De salir electo, estará en el Congreso hasta marzo de 2034, es decir, cuando ya tenga 90 años. "Yo voy a seguir mientras pueda. Y el día que no pueda, que me sienta muy cansado, diré que ya no", manifestó.

A sus 82 años, José Miguel Insulza (PS) enfrenta un desafío que lo puede mantener en la política, al menos, hasta 2034. Se trata de su campaña como candidato a senador, esta vez por la Región de Valparaíso.

Insulza, quien actualmente es senador por la Región de Arica y Parinacota, en primera instancia iba a ir a la reelección por aquella zona del norte del país, sin embargo la destitución de Isabel Allende y la decisión de Tomás de Rementería de repostular a la Cámara Baja, dejaron una vacante en el PS en Valparaíso.

De dicha manera, quien fuera secretario general de la OEA entre 2005 y 2015, buscará quedarse con uno de los cinco escaños a elegir en la Región de Valparaíso para la Cámara Alta, en las elecciones parlamentarias que se celebrarán en noviembre.

Y de ser electo, Insulza terminaría su nuevo periodo en el Senado cuando ya tenga 90 años. Ante aquella situación, el histórico militante del Partido Socialista declaró en entrevista con El Mercurio que “uno nunca puede decir lo que le va a deparar la vida, pero yo creo que sí. A mí me gusta mucho, mucho, la política”.

“Yo estoy en la política desde los 17, 18 años y nunca he sido de esos que dicen que haría otra cosa, que estaría disponible para irme… Nunca me he salido de ahí, nunca. Entonces, yo voy a seguir mientras pueda. Y el día que no pueda, que me sienta muy cansado, diré que ya no”, continuó.

En lo específico sobre el desafío de competir en Valparaíso, el excanciller manifestó que “tenemos que conservar la región y yo estuve disponible para eso, además porque tengo ganas, tengo entusiasmo y tengo la fuerza para eso. Si no, no lo habría hecho”.

Huenchumilla sigue de cerca a Insulza

Cabe consignar que de los senadores en ejercicio que van a la reelección, José Miguel Insulza es el de mayor edad. Le sigue de cerca Francisco Huenchumilla (DC), quien a sus 81 años busca su segundo período en la Cámara Alta representando a la Región de La Araucanía.

Uno que podría haber superado a Insulza era Jorge Soria Quiroga (PPD), de 88 años y actual senador por Tarapacá. Eso sí, quien fuera por varios períodos alcalde de Iquique, declinó repostularse a la Cámara Alta, poniendo así a una trayectoria de más de 60 años en política.

La disputa senatorial en Valparaíso

La Región de Valparaíso será una de las zonas de mayor disputa en las próximas parlamentarias, en lo que a elección de senadores se refiere. Y es que habrá una renovación total de los cinco representantes actuales.

Francisco Chahuán, Ricardo Lagos Weber y Keneth Pugh no irán a la reelección, mientras que Juan Ignacio Latorre y Tomás de Rementería competirán por llegar a la Cámara Baja.

En ese panorama, José Miguel Insulza aparece como uno de los nombres fuertes de la lista oficialista, la que completan Karol Cariola (PC), Carolina Marzán (PPD), Diego Ibáñez (FA), Mónica Valencia (ind-PL) y Jazmín Aguilar (PR).

En la derecha destacan nombres como Arturo Squella (Rep.), Andrés Longton (RN), Camila Flores (RN), María José Hoffmann (UDI), mientras que en la lista “Verdes, Regionalistas y Humanistas” aparecen figuras como Manuel Woldarsky (AH) y Germán Correa (ind-FRVS).