Michael Clark tras el Superclásico: “Hay una deshumanización de esta industria, no puede ser que haya un muerto y siga el show como si nada hubiera pasado”

El presidente de Azul Azul realizó duros descargos tras el Superclásico, a propósito del fallecimiento de un hincha de Colo Colo, como consecuencia de una caída desde un techo. "En este estadio se han muerto tres personas en seis meses y no pasa nada", reclamó Clark. Por si eso no bastara, acusó un ambiente de presión y un mal arbitraje por parte de Cristián Garay. "Cuando llegamos acá, incluso lo comentamos con la gente de la ANFP, estaba el rumor de que si la U iba ganando, el partido no iba a terminar", manifestó.

Michael Clark, presidente de Azul Azul, realizó duros descargos tras el Superclásico que terminó con triunfo 1-0 en favor de Colo Colo. El timonel de la U manifestó que el partido debió ser suspendido por la muerte del fanático albo que cayó desde un techo en el sector Galvarino, junto con acusar un ambiente de presión en contra de su equipo y un mal arbitraje de Cristián Garay.

“Esto es muy bonito, es mucha pasión, pero es fútbol y nada más que fútbol. Y hoy nuevamente tenemos un muerto en un estadio. Yo se lo dije a la autoridad política y a Carabineros que el partido se debió haber suspendido”, declaró Clark al referirse a la muerte del hincha albo.

“Yo veo que hay una deshumanización de esta industria, no puede ser que haya un muerto y siga el show como si nada hubiera pasado, con activaciones, celebrando. Se acaba el partido, veo que todos están celebrando que nos ganaron, está bien, pero aquí se murió alguien, el hijo, el hermano de alguien, pero pareciera que a nadie le importa nada”, continuó.

Clark no se quedó ahí y apuntó que “esto nos tiene que llevar a reflexionar. En este estadio se han muerto tres personas en seis meses y no pasa nada. Humildemente creo que el partido debió haberse suspendido, se lo hice saber a la autoridad política, que tiene todas las atribuciones para suspender. Creo que la autoridad política se equivocó”.

Al expresar sus reclamos por el desempeño del juez Cristián Garay, Michael Clark sostuvo que “el resultado pasó por el arbitraje. Vimos un árbitro con temor, con miedo. En mi humilde forma de ver, el resultado pasa por el arbitraje”.

En ese contexto, el mandamás de Azul Azul acusó que “cuando llegamos acá, incluso lo comentamos con la gente de la ANFP, estaba el rumor de que si la U iba ganando, el partido no iba a terminar. Finalmente eso condiciona el partido. Y yo vi un arbitro temeroso, que se equivocó y eso marca el trámite del partido”.

“Lo digo muy responsablemente, el año pasado fue lo mismo… uno cuando viene acá no sé si el medio tiene temor, pero pasan cosas que en otras canchas no pasan”, complementó.