Apoderados del INBA exigen una “intervención inmediata” del liceo tras ola de violencia y más de 245 horas de clases perdidas

Los miembros de la comunidad urgen que el organismo fiscalizador intervenga en el liceo emblemático luego de la gran cantidad de incidentes que ha sufrido el establecimiento este último tiempo, los que acumulan, según el documento, más de 245 horas pedagógicas perdidas.

Por Marianne Mathieu

El jueves pasado, apoderados del Internado Barros Arana (INBA), junto a otros miembros de la comunidad, enviaron a la Superintendencia de Educación Superior un oficio en el que solicitan una intervención del organismo fiscalizador en el liceo emblemático, que ha enfrentado estos últimos años una serie de eventos de violencia encabezados por encapuchados y overoles blancos.

El último de ellos a mediados de agosto, cuando un inspector del establecimiento fue rociado con bencina en medio de un ataque.

Jornadas suspendidas y disminución en las matrículas en el INBA

En el documento, en que los apoderados del INBA piden la intervención de la Superintendencia de Educación en el liceo, los firmantes argumentan que este año se han registrado 36 “despachos reiterados”, refiriéndose a las ocasiones en que, a raíz de incidentes en las inmediaciones, se han debido retirar los estudiantes. Además de 15 jornadas donde igualmente hubo incidentes, aunque sin despacho.

En total, se han perdido, según el documento, más de 245 horas pedagógicas.

Se enumera que se han perdido 23.832 raciones de alimentación; han habido paros docentes y asambleas “sin reposición de contenidos” e incluso acusan “maltrato verbal del rector interino y audio discriminatorio contra estudiantes TEA”.

Aseguran que hay denuncias formales de apoderadas ante la superintendencia, y agregan como preocupación el descenso de la matrícula de 843 a 702 estudiantes; e internos de 96 a 40.

Entre las peticiones de la comunidad está la intervención inmediata de la Superintendencia de Educación en el establecimiento de Santiago.

Ello, detallan, además de la instrucción de un procedimiento administrativo sancionatorio contra el sostenedor (la Municipalidad de Santiago); la garantía de un plan efectivo de recuperación de clases y de alimentación escolar; un oficio a JUNAEB y a la DEM (Dirección de Educación Municipal) por incumplimientos constatados; y la disposición de acompañamiento psicosocial y académico para estudiantes neurodivergentes y vulnerables.

El documento, aseguran fuentes cercanas a los involucrados, fue elaborado por un grupo de disidentes del centro de apoderados formal del liceo emblemático, liderado por Loreto Pardo.

De todas formas, desde el municipio liderado por Mario Desbordes aseguran que todavía no reciben formalmente los lineamientos del procedimiento a seguir.