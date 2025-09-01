“Septiembre negro”: Estudiantes de liceos emblemáticos difunden panfletos y hacen llamado a reactivar protestas

Se registraron barricadas y lannzamientos de molotov hoy en el Liceo Barros Borgoño que generaron desvíos de tránsito y una toma en el Liceo de Aplicación.

Sobre todo en liceos emblemáticos, como el Internado Nacional Barros Arana (INBA), el Instituto Nacional, el Liceo Barros Borgoño y el Liceo Aplicación, se han vivido semanas de fuerte tensión interna, marcadas por las recurrentes salidas de encapuchados e incidentes violentos.

Incluso, en el INBA, hace unas semanas un inspector fue rociado con bencina en medio de un ataque incendiario protagonizado por encapuchados con molotov.

Ello ha generado una serie de consecuencias, como la pérdida de horas pedagógicas, la caída en sus matrículas y sus puestos en los ranking de la prueba PAES.

Pero, pese a los intentos de las municipalidades, ello está lejos de terminar. El llamado que ahora está siendo difundido en cuentas de redes sociales apunta a que tal como fue un “agosto negro”, este mes sea un “septiembre negro”.

Liceos amanecen con desmanes y preparan nuevas manifestaciones

“Hacemos el llamado que septiembre sea un mes entero de propagación de la idea y ofensiva ácrata (…). Que el establecimiento se tiña de negro y que la acción directa y el grito de guerra sirva para que quede en claro que el IN (Instituto Nacional) no olvida ni perdona”, se lee en una cuenta de redes sociales.

Con ello, la violencia que ha marcado este año a los liceos emblemáticos de la capital parece estar lejos de terminar.

Ello ya quedó en evidencia hoy a las 8:30 horas, cuando estudiantes salieron del Liceo Manuel Barros Borgoño, hicieron barricadas y bloquearon el tránsito de la calle, generando desvíos.

Luego, los encapuchados lanzaron lo que Carabineros catalogó como “elementos contundentes y bombas molotov” a personal del COP. Los disturbios de la calle San Diego se extendieron hasta las 9:45 horas.

Así también, en la mañana se registró que el Liceo de Aplicación fue tomado por sus estudiantes, aunque la denominaron una “toma simbólica”, quienes lo registraron con fotos en sus redes sociales.

“Desalojaremos como estudiantes cuando se vayan todos los profesores e inspectores”, leía una de las publicaciones.

De todas formas, desde la Municipalidad de Santiago confirmaron que la toma, que sucedió durante la mañana, ya fue desalojada.

Además, las inmediaciones de liceos emblemáticos ubicados en el centro de Santiago, ya se puede ver la difusión de panfletos adheridos a postes y murallas en las calles, llamando a que los estudiantes se movilicen este jueves, ante la conmemoración de un nuevo “mochilazo estudiantil“.

La convocatoria de la manifestación, según se lee en los panfletos, es a las 12:00 horas, desde Cumming con Alameda, y en dirección al Ministerio de Educación.