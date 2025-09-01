La sorpresiva colaboración que anunciaron Charly García y Sting para octubre de este año: “Lo estoy haciendo a mi manera”

A través de una publicación colaborativa en Instagram, el músico argentino y el cantante británico compartieron un video en redes sociales que anticipa una colaboración para el mes de octubre.

Durante la mañana de este lunes 1 de septiembre, el ídolo del rock argentino Charly García, junto con el cantante británico Sting, hicieron una publicación en conjunto en sus cuentas de Instagram. El video anuncia una colaboración para octubre de este año entre ambos.

El reel muestra imagen artística de una ventana con persianas, iluminada por una luz cálida en la esquina de una habitación, aparentemente en la ciudad de Nueva York, y lo único que se lee es “Charly García & Sting. October 2025”. En la descripción de la publicación, García escribió: “I’m doing it my way”, es decir, “lo estoy haciendo a mi manera”. Por su parte, Sting comentó “hermano” junto con la Estatua de la Libertad y un corazón rojo.

En solo 40 minutos, el reel alcanzó más de 177 mil reproducciones. Además, tiene más de 37 mil me gusta y cerca de 2.000 comentarios. La publicación recibió también comentarios de otros artistas argentinos, como Fito Páez, Pedro Aznar y Juan Gigena Ábalos.

Sting aterrizó en Argentina por primera vez el año 1980, cuando The Police saltó a la fama. Desde ese entonces, el músico argentino visitó el país trasandino numerosas veces, tanto con su banda como solista. En 1987 se convirtió en el primer rockero en llenar el Estadio Monumental de River Plate.

En 1988 empezó la relación entre ambos artistas, cuando compartieron escenario en el estadio de River durante la gira Derechos Humanos Ya, de Amnistía Internacional.

Los artistas se vieron de nuevo las caras en febrero de 2025, en la previa del primer show de su gira Sting 3.0 en el Movistar Arena de Buenos Aires. En dicha oportunidad, el cantante británico ofreció una serie de shows íntimos donde repasó sus grandes éxitos junto con el guitarrista argentino Dominic Miller y el baterista Chris Maas.