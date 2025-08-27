Asado del 18 de septiembre será más caro este año: carnes y vino anotan la mayor alza en comparación a las pasadas Fiestas Patrias

Queda menos de un mes para las celebraciones de Fiestas Patrias, y son muchos los que comienzan a abastecerse de productos para el clásico asado dieciochero. En esa línea, mientras los aumentos de precios registrados por las carnes podrían derivar en un mayor desembolso, las verduras han dado un respiro.

Cada vez queda menos para las celebraciones de Fiestas Patrias en Chile, y son muchos los que comienzan a abastecerse de productos para el tradicional asado dieciochero, aunque todo apunta a que los aumentos de precios experimentados por la carne de vacuno y el pollo podrían incidir en un mayor desembolso.

En el detalle, según consignó El Mercurio -en base al registro de Odepa a agosto pasado y las variaciones recogidas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a julio-, los valores de la carne para parrilla han subido considerablemente: el kilo de sobrecostilla promedia $9.760, mientras que el asado carnicero bordea los $9.749 por kilo.

Pero sin duda el pollo es la carne que registra un aumento más relevante: el precio del truto entero escaló un 14% versus el anotado en 2024, unos $3.587 por unidad. La carne de cerdo (pulpa con hueso), en tanto, está a $5.011, un 5% más caro que hace doce meses.

Pensando en el clásico choripán, las marraquetas ascendieron un 2%, superando los $2.200, y las longanizas llegaron a $5.290, con un avance acumulado de 6,3% a julio, de acuerdo al INE.

Al ser consultado sobre el tema, Ignacio Besoain, presidente de la Federación Nacional de Productores de Carne (Fedecarne), explica a The Clinic que “Chile tiene una dependencia importante de las importaciones de carne de vacuno, casi un 65%, incluso en algunos periodos hasta un 70%, dependemos de las importaciones de carne. Por ende, en la medida en que los precios internacionales estén a la alza, eso obviamente va a impactar el precio de la carne que llega en Chile. Y por otro lado, tenemos que también en Chile ha habido una mayor demanda por carne nacional”.

Ahora bien, Besoain dice que “esas alzas probablemente ya llegaron casi al techo de lo que uno creería, ya estamos ad portas de la fiesta del 18, las grandes cadenas de submercados, las carnicerías, y en general, casi todos los proveedores ya están abastecidos de carne y creeríamos que no debieran haber mayores alzas a los precios que actualmente estamos teniendo”.

Las bebidas gaseosas, por otro lado, tuvieron un avance de 6% en el IPC en lo que va del año, y respecto de los alcoholes más consumidos, como la cerveza y vino, anotaron incrementos de 3% y 16%, respectivamente. El pisco, en cambio, mantiene su valor, indica El Mercurio.

Para la clásica ensalada chilena que acompaña el asado, el kilo de tomate promedia $1.826 en supermercados, un 3,2% más económico que en 2024, y la cebolla, unos $1.489, un 3,6% más barato, plantea el diario.

Otras ensaladas, como la lechuga escarola y el limón anotaron bajas considerables en sus precios: la unidad de lechuga está en $1.260, y el kilo de limón a $1.584, 21% y 14% menos que hace un año, respectivamente.

Costo del asado sube hasta 10%

Por su parte, Máximo Picallo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), señala que “en general, los precios han tenido una alza aproximadamente del 5%, pero en el caso de algunos alimentos eso puede llegar al 10%. Entonces, evidentemente que el asado va a costar más que el año pasado”.

“En la parrilla dieciochera básicamente incide las carnes, y hay una gran variedad de carnes de distinto tipo, luego las verduras, las ensaladas, el pan para el choripán, y también las bebidas, o sea, las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, esas también han tenido un incremento, si lo consideramos respecto al año pasado. Por eso que yo creo que el alza debiera estar entre el 8% y el 10% respecto al año anterior”, acota Picallo.