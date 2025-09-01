MOP publica llamado de licitación para nuevo teleférico de Valparaíso que conectará Placilla con el centro de la ciudad

El proyecto conectará los cerros, Placilla y el plan de Valparaíso, una obra que contará con una inversión máxima de $1.341 millones. En febrero concluye el plazo para la adjudicación de la licitación del anteproyecto.

El Ministerio de Obras Públicas publicó el llamado oficial para licitar el anteproyecto de el teleférico de Valparaíso, una obra que contará con una millonaria inversión, que permitirá conectar los cerros con el centro de la ciudad.

Particularmente, este proyecto considera conectar los cerros, Placilla y el plan de Valparaíso. El trazado que irá desde Placilla a Barón se extenderá por 9,8 kilómetros, a través de siete estaciones.

El pasado viernes 29 de agosto se publicó en el Diario Oficial el llamado del MOP. Desde ahí, el 8 de septiembre inicia el periodo de preguntas, el 24 de septiembre se cierra ese proceso. En diciembre será el plazo de apertura técnica y económica, y el 17 de febrero será la fecha de adjudicación de la licitación.

Todo el proyecto tendrá una inversión de máximo $1.341.000.000. Esto incluye de todos los gastos, impuestos y utilidad y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El llamado a licitación especifica que “se requiere contratar el servicio de consultoría de una empresa con vasta experiencia en estudios preinversionales de distintas especialidades propias de proyectos de teleféricos para servicios de pasajeros con la finalidad de definir un trazado, determinando las condiciones técnicas, económicas y financieras que hagan factible su materialización”.

Para la adjudicación se deben detallar los estudios de Ingeniería, Demanda y Evaluación Social, Expropiaciones, Urbano-Territorial con Participación Ciudadana, Asuntos Indígenas, Ambiental, Modelo de Negocio y Jurídico.

Considerando que recién se hizo el llamado a licitación del anteproyecto, aún no hay un diseño para conocer cómo será el teleférico de Valparaíso. De todas formas, ya cuenta con algunos plazos definidos. El plazo de ejecución estima 305 días corridos contados desde la fecha en que la resolución de adjudicación del contrato se encuentre totalmente tramitada. Este plazo no incluye los períodos de revisión y corrección de los informes.