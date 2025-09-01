Chileno devuelve trozo del Partenón de Atenas que su padre se llevó hace 95 años: estaba en el comedor de su casa como decoración

Tras enterarse por la radio que el gobierno de Grecia reclamaba al Museo Británico parte de su Partenón, el chileno Enrico Tosti-Croce decidió devolver el pedazo de templo que yacía sobre el comedor de su casa. La reliquia fue extraída por su padre en 1930 y pertenece al primer Partenón. A Enrico le gustaba contarle a sus visitas de donde provenía el trozo de mármol, aunque nunca creyeron su historia.

El chileno Enrico Tosti-Croce (77) escuchó por la radio que el gobierno de Grecia pedía al gobierno británico devolverle trozos del Partenón de Atenas. “Y yo me dije: ´Guau, tengo un pedacito del Partenón. Lo correcto es que se los devuelva”, cuenta Enrico.

En 1930, un barco de la Marina de Guerra de Italia arribó al puerto de El Pireo, en Grecia. De allí bajó Gaetano Tosti-Croce, el padre de Enrico, que recogió a modo de souvenir un pedazo del Partenón. En 1947, Gaetano fue repatriado a Italia, lugar donde tuvo a su hijo.

Buscando huir de posibles futuros conflictos, Gaetano llegó junto a su hijo Enrico a Chile. El pedazo de mármol del Partenón también. Desde esa fecha hasta hoy, el trozo permaneció como decoración en un estante del comedor de la familia en su casa de Viña del Mar. Cuando su padre falleció, Enrico lo heredó, según señaló a El Mercurio.

Le gustaba contarle a sus visitas que el pedazo de mármol con tallados de flores de loto era parte del templo de Grecia que databa del VI antes de Cristo. Como era de esperarse, sus invitados no le creían.

La embajada Griega también se mostró dudosa cuando Enrico les envió un mail asegurándoles tener una pieza de su Partenón. Le pidieron que además de adjuntar fotos, la midiera y pesara. “Su información es correcta. Se trata de la pieza de un canalón de mármol, probablemente del Hekatompedón”, le respondió la embajada. Ese templo corresponde al primer Partenón, que fue demolido por los persas.

En noviembre de este año, la embajada Griega honrará a Enrico Tosti-Croce por devolver la pieza, en el contexto de un concierto homenaje al fallecido compositor Mikis Theodorakis. “No creo merecer un agradecimiento tan grande. Fue un gesto simple desde lo más profundo de mi corazón”, cuenta.