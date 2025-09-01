Ya está disponible la nueva licencia de conducir digital en todo el país: preguntas y respuestas sobre el nuevo formato que se estrena hoy en la RM

A partir de este lunes 1 de septiembre, la Región Metropolitana implementa la nueva licencia de conducir digital, un formato innovador que ofrece a los conductores acceso a su documento a través de sus celulares. Desde enero se está implementando esta nueva tecnología en diferentes regiones del país, y solo faltaba la RM. Estos son los beneficios del nuevo formato y las preguntas principales, como cómo obtenerla.

Hoy 1 de septiembre empieza a regir en la Región Metropolitana el nuevo formato de licencia de conducir digital, que permitirá a conductores que la saquen por primera vez o que lo renueven, obtener el mismo documento en un formato que tendrán disponibles en sus celulares.

Esta nueva tecnología tiene beneficios tanto para los conductores, como para fiscalizadores. Esto, ya que tiene un sistema accesible que permite una fiscalización más rápida y efectiva, principalmente para detectar licencias falsificadas y a personas que se les haya retirado el documento y circulen sin permisos.

La nueva licencia de conducir digital comenzó a implementarse desde enero en las regiones de Tarapacá y Aysén. Progresivamente se fue implementando en otras regiones del país, y ahora se suma la Región Metropolitana, generando con esto que todo el país tendrá disponible este formato.

Dado a lo novedoso de este formato en el país, surgen una serie de preguntas respecto a cómo operará este sistema. Una de las principales aclaraciones realizadas por los organismos a cargo de la implementación de la licencia digital, es que solo obtendrán este formato quienes obtengan el documento por primera vez, o quienes lo renueven desde la fecha en que se implementó la tecnología en su región.

Así, el llamado es que quienes tengan su documento vigente, no es necesario que realicen el trámite adelantado de renovación para obtener la licencia de conducir digital. El Ministerio de Transportes habilitó la herramienta de preguntas frecuentes en su sitio web para resolver las principales dudas sobre este formato.

¿Cómo se puede obtener la licencia de conducir digital?

Las pruebas para obtener la licencia de conducir continúan siendo las mismas sin ninguna alteración. Así, el trámite para obtener licencia se mantiene igual.

Con ello, quienes obtengan el documento por primera vez o lo renueven deberán realizar un trámite en la Dirección de Tránsito de su comuna de residencia para obtener la nueva licencia. Posteriormente podrán descargar la aplicación gratuita “Licencia digital” a través de las tiendas de aplicaciones de los sistemas operativos iOS y Android.

Para iniciar sesión solo se debe acceder con clave única. Ahí, automáticamente podrás ver tu licencia física digitalizada con todos los datos correspondiente. Además, tendrá la opción de mostrar el código QR dinámico que permitirá a fiscalizadores acceder rápidamente a tus antecedentes.

¿Con esto desaparece la licencia física? ¿Debo hacer el trámite si hoy tengo licencia?

Una de las interrogantes más frecuentes es que si con esta nueva tecnología ya no existirá la licencia física. Y la respuesta es que seguirá existiendo este documento, que convivirá con el formato de la licencia digital. Ambos tendrán la misma validez.

Las personas que hoy vivan en la Región Metropolitana y tengan al 1 de septiembre vigente su documento, su licencia sigue vigente sin inconvenientes y tienen la misma validez que los nuevos documentos y las versiones digitales. Así el llamado es a no adelantar el proceso únicamente para tener licencia digital.

“La licencia digital se irá implementando a medida que las personas renueven este permiso o lo obtengan por primera vez. No es obligatorio acudir a la Dirección de Tránsito de la municipalidad para solicitar la actualización, ni tampoco accedes a la licencia sólo al descargar la aplicación”, aclaran en el MTT.

¿Con descargar la aplicación se puede acceder automáticamente a la licencia digital?

La respuesta de autoridades ante esta interrogante es clara. No, con descargar la app no será suficiente.

“No. La licencia digital debe ser autorizada desde cada Dirección de Tránsito luego de que apruebes los controles respectivos para su renovación. Tal como ocurre con los cambios en la cédula de identidad, tu licencia física actual es válida hasta la fecha establecida en cada documento”.