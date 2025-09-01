“Ya no puedo dormir”: El grito de auxilio que obligó a Enel a reparar una tapa de alcantarillado suelta que volvió locos a vecinos de Santiago Centro por un año

Una tapa metálica en la calle permaneció averiada por un año, generando un constante ruido y afectando la calidad de vida de los vecinos del sector de Enrique Mac-Iver con Santo Domingo, en Santiago Centro. "Me despierto a las tres de la mañana porque suena y suena. Estoy con crisis de pánico porque ya no puedo dormir", cuenta una de las afectadas a The Clinic. Ella fue quien subió un video pidiendo ayuda a TikTok, que rápidamente se viralizó. A raíz de esta queja, hoy Enel arregló el problema. "Me parece tremendo que después de un año lo vinieran a arreglar. Esto afectó la calidad de vida de mucha gente", agrega la vecina.

Una tapa de metálica mal colocada en el suelo de las calles de Enrique Mac-Iver con Santo Domingo mantuvo en vela por 365 días a vecinos del sector. Cada vez que un auto pasaba por la transcurrida calle, la tapa sonaba fuertemente. El ruido generaba aún mayor molestia en las noches. Luego de la viralización de un video de TikTok donde una vecina pedía “socorro”, Enel finalmente llegó a arreglar la tapa este lunes 1 de septiembre.

La autora del video, Chantal Roth (40), en conversación con The Clinic, asegura que el ruido le ha generado problemas de sueño y de salud mental. “Me despierto a las tres de la mañana porque esto suena y suena y suena. Estoy con crisis de pánico porque yo ya no puedo dormir”, cuenta.

“Me parece tremendo que después de un año lo vinieran a arreglar. También pedí ayuda en Carabineros, pedí a la Municipalidad, pero nadie daba respuesta. Esto afectó la calidad de vida de mucha gente, ahora estamos incluso celebrando que Enel esté aquí”, agrega Chantal.

“Nunca hubo solución hasta que viralicé dos videos en TikTok. El arreglo tomó 15 minutos, solo había que cambiar una goma”, asegura.

CHILE (SANTIAGO) 1/9/2025 – Trabajadores arreglan tapa en la intersección de Mac Iver con Santo Domingo tras numerosas denuncias de vecinos del sector por ruidos molestos las 24 horas del día. (FRANCISCO PAREDES / The Clinic)

“Mi mamá, que es adulto mayor, ha tenido que tomar pastillas para dormir”, relata Carolina Figueroa, otra de las vecinas afectadas, a The Clinic. Durante todo este tiempo ha tenido que mantener las ventanas cerradas de su departamento ubicado en un sexto piso por el molesto ruido. “Estuvo averiada como un año”, agrega.

Además, relata que los días más molestos eran los fines de semana. “Llegaba el minuto donde querías descansar, como el sábado y domingo, y no se podía”, agrega.

Rosa Murillo (63) atiende un almacén que se encuentra al lado de la tapa. El constate ruido le generó dificultad para trabajar durante un año. “Me ha generado mucho estrés, dolor de cabeza y dolor de oído porque es muy fuerte el ruido. Gracias a Dios la arreglaron”, comenta a The Clinic.