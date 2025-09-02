“Conservadurismo en el gasto público”: Excoordinador programático e hijo de Lautaro Carmona se suma a las críticas hacia Marcel

Fernando Carmona Alert, economista y encargado del primer programa de gobierno de Jeannette Jara (PC), explicó el reproche que el PC tuvo con la administración del exministro de Hacienda. "Esa mirada tan conservadora del gasto que tiene sentido en el concepto de responsabilidad fiscal, termina de alguna manera desaprovechando oportunidades", afirmó.

Nueve días son los que han pasado desde que Lautaro Carmona Soto, presidente del Partido Comunista (PC), puso en cuestión la gestión en el Ministerio de Hacienda que tuvo el ahora extitular de esa cartera Mario Marcel. Tras una semana en la que la candidatura de Jeannette Jara (PC) resintió el comentario del timonel PC, una nueva voz se sumó a los reproches a la administración del expresidente del Banco Central. Esta vez provino de Fernando Carmona Alert, economista e hijo del líder PC, y encargado del programa de gobierno que presentó Jara en las elecciones primarias.

El director del Instituto de Ciencia Alejandro Lipschutz (ICAL) —cuya sede fue utilizada por Jara como comando de campaña en la elección celebrada a finales de junio— apareció en el programa 32 minutos, que antes conducía Darío Quiroga, asesor estratégico de la candidata oficialista, para comentar la situación generada por la partida de Marcel y la molestia reiteró el PC hacia su administración de las arcas fiscales.

De hecho, Carmona Alert señaló que los cuestionamientos habían surgido “varias veces durante este Gobierno”, y que estos se motivaban porque “de alguna manera hay una mirada demasiado restrictiva sobre el gasto fiscal“.

“Cuando uno recuerda el primer año de gobierno de Boric, tuvimos superávit fiscal. El superávit fiscal se da cuando, en el fondo, no se gastan todos los recursos que están ya presupuestados para el gasto. Es decir, no es que nos fuéramos a gastar algo nuevo, sino aquello que ya teníamos presupuestado“, añadió, deslizando una crítica de que en 2023, a partir de lo que no se gastó en 2022, no se apostara por inversiones en obras en el primer año de mandato del Presidente Gabriel Boric.

“Esa mirada tan conservadora del gasto que, claro, tiene sentido en el concepto de responsabilidad fiscal, termina de alguna manera desaprovechando oportunidades, tanto de inversión pública como gasto social que podrían permitir mejorar el crecimiento económico“, afirmó Carmona Alert.

Asimismo, argumentó que Chile tenía un nivel de deuda del 42%, y que “países como el nuestro tienen un mix de deuda que está por el 50%”. Ese antecedente, señalaba Carmona Alert, era argumento para “cuando uno piensa en gastos que no serían permanentes, sino gastos de una sola vez, esta negativa a usar la deuda se entiende bien poco”.

“Cuando uno genera inversión, y sobre todo inversión pública que pueda estar intensivamente usando trabajo, lo que uno esperaría es que eso, además, aporte al crecimiento económico del país. Eso tira empleo, mejora salarios”, sostuvo.

Y afirmó: “La crítica básicamente tiene que ver con el nivel de conservadurismo para tratar el gasto público como un elemento macroeconómico ligado a la inflación, y no pensarlo como un elemento que potencia empleo y genera crecimiento”.

“Son miradas muy contrapuestas, diría yo”, cerró.

Fernando Carmona.

Carmona Alert actualmente está abocado exclusivamente a ICAL, el centro de pensamiento ligado al PC. Tras ganar la primaria, a Jara se le ha cuestionado en reiterados foros presidenciales por los contenidos de su primer programa de gobierno.

Uno de ellos tenía relación con la nacionalización del cobre, la cual Jara desconoció que entre sus propuestas estuviera, pese a que sí lo estaba, y dijo que se había tratado de un “error” y que, por lo mismo, la persona que propuso aquella idea ya no era parte del comando.

La crítica original de Lautaro Carmona: “Se hizo casi un dios del recurso por sobre la necesidad social“

El domingo 24 de agosto, desde México, el padre de Fernando Carmona era parte a través de vía telemática del programa radial al que asiste periódicamente en Radio Nuevo Mundo.

Allí, desde tierras norteamericanas, el timonel PC afirmó, en la semana en que Marcel dejó el Gobierno, que el exsecretario de Estado tenía “muchas observaciones a su gestión”, las que eran “observaciones críticas de los trabajadores públicos, de otros sectores, de situaciones de por qué no tenemos más presupuesto para parar definitivamente una lucha por mejorar la situación de salud pública o el tema de educación pública”.

“Siempre topamos en los recursos, en los recursos… Se hizo casi un dios el recurso por sobre la necesidad social”, cuestionó Carmona Soto, sumando a eso comentarios sobre que el Gobierno se estaba “desgranando” con la salida de ministros y que el Ejecutivo debía atender a la consulta de por qué Marcel dejó el Gobierno.

La situación provocó tensión interna en el oficialismo y en el comando de la candidata de su partido. No obstante, el domingo fue Jara quien citó a los presidentes de las colectividades que apoyan su candidatura para limar las asperezas y pasar página al episodio que copó la agenda noticiosa de Jara la semana pasada, en desmedro de su despliegue por regiones.