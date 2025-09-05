En prisión preventiva quedaron dos de los detenidos por torturas en Hospital de Osorno: otros dos quedaron con arresto domiciliario

Los responsables de las torturas al joven trabajador son cuatro funcionarios que pertenecían a la unidad de informática del hospital, misma área en la que se desempeñaba la víctima. Fueron detenidos este jueves por la Policía de Investigaciones.

En prisión preventiva quedaron dos de los cuatro detenidos por el caso de torturas y maltrato físico a un joven trabajador al interior del Hospital Base de Osorno. Mientras que los restantes quedaron con arresto domiciliario total.

Los detenidos fueron identificados como Jairo Báez, Erardo Gallardo, Jonathan Navarro y Rodrigo Reyes, quienes fueron formalizados por el delito de tortura.

Según consta en la investigación, los detenidos golpearon a la víctima y lo sometieron a distintas torturas. En varias oportunidades lo desnudaron, lo quemaron con una plancha de vapor y también lo raparon. Todos esos episodios fueron grabados por los agresores. Debido a lo anterior, el Ministerio de Salud (Minsal) informó que los acusados fueron desvinculados del Hospital de Osorno.

Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía recalcó que todas las agresiones “generaron un estado permanente de angustia psíquica en la víctima. Que afectó en el desempeño de sus funciones profesionales como en su vida personal. Estas acciones ocurrieron en diversas oportunidades en forma reiterada en el tiempo y con la misma dinámica y lugares de ejecución”.

“Los actos fueron realizaron con el fin de intimidar a la víctima y castigarla. En razón de su actuar en el día a día, que los imputados caracterizaban como impropio de un hombre, falto de carácter. Así como también por padecer de una enfermedad corporal notoria como es la hiperhidrosis. Y de reflejar inseguridad en el manejo de su vida privada”, añadió la fiscal durante su exposición.

Fiscalía evaluará si apelaran para revertir el arresto domiciliario

La fiscal jefa de Osorno, María Angélica de Miguel, señaló que “nos vamos conforme con las dos personas que quedaron en prisión preventiva. Con respecto a las otras dos vamos a analizar si vamos a recurrir, dado que se les da arresto domiciliario total más arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima y a su familia”.

“Los antecedentes y los videos que pudimos observar son bastante más elocuentes y decretan una participación bastante activa en los hechos. Además, tenían una calidad de superioridad jerárquica respecto de los otros participantes y respecto de la víctima”, añadió la fiscal.

De Miguel aclaró que “formalizamos por la figura de torturas. Es importante señalar que el juez, pese a que respecto de dos personas no decretó la prisión preventiva, si estableció que el delito de torturas concurre en este caso. Creemos que estos actos son de los más degradantes que hay respecto de una persona, actos intimidatorios a este persona y, aparte de ello, denigrante como ser humano. Hemos visto los videos y lo que se hizo respecto de esta víctima son hechos gravísimos“.

“No tienen moral ni ética“

El padre de la víctima habló con el matinal “Contigo en la Mañana” de Chilevisión, donde relató que “no me enteré de la magnitud de los daños que sufrió mi hijo, sino que a la luz de estos videos que vi ayer. Mi hijo no me contó todo en detalle. Me contó que lo agredieron, que le lesionaron un dedo, que lo golpearon entre varios“.

“Cuando apareció rapado, me contó que se quiso cortar el pelo porque le habían quemado el pelo por estos hechos”, relató el padre. “Uno de los que lo agredió le mandó un correo pidiéndole perdón y que declarara a favor de él para que no perdiera su trabajo porque tenía familia y deudas“, reveló.

En ese correo electrónico, enviado el 2 de septiembre, el involucrado contó que “uno de ellos entregó estos videos para que salieran a la luz. Y vengarse con uno de sus compañeros porque no había quedado conforme con la sanción por otro sumario”.