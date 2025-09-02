Muerte de hincha pone en jaque la infraestructura del Estadio Monumental: “Hay reiteración de conductas de riesgo que revelan brechas de diseño y de operación”

A raíz de la tragedia del pasado fin de semana en el Superclásico del fútbol chileno, donde un hincha albo perdió la vida tras caer de un techo, las dudas sobre las medidas de seguridad dentro del Estadio Monumental salieron a relucir nuevamente. Sebastián Molina, prevencionista de riesgos de la Universidad del Desarrollo señala que sí corresponde una revisión integral, con atribuciones y plazos, del recinto de Macul por parte de la autoridad.

El triunfo por la cuenta mínima de Colo Colo sobre Universidad de Chile se vio opacado por la triste noticia del fallecimiento de un hincha albo, que en los minutos previos al inicio del Superclásico, cayó desde un techo a gran altura mientras se intentaba cambiar del sector Galvarino -uno de los codos del Estadio Monumental- hacia la tribuna Cordillera.

El hombre, de 31 años, fue trasladado al Hospital de La Florida Doctora Eloísa Díaz, donde fue sometido a ejercicios de reanimación, pero el impacto de la caída y la gravedad de sus heridas lo llevaron a perder la vida a eso de las 15:30 horas.

Cabe recordar que la última vez que Colo Colo tuvo aforo completo en el Estadio Monumental -42 mil personas en las tribunas-, fue el pasado 10 de abril, cuando el Cacique recibió a Fortaleza por la Copa Libertadores. Es decir, el día de la tragedia que le costó la vida a dos hinchas colocolinos: Mylan Liempi, de 12 años, y Martina Pérez, de 18.

A su vez, según Radio ADN, durante un arengazo en julio de este año, un adolescente habría caído del techo del Estadio Monumental y tuvo que ser retirado en camilla del recinto.

La tragedia en el Estadio Monumental no es un hecho aislado

En conversación con The Clinic, Sebastián Molina Ortiz, prevencionista de riesgos de la Universidad del Desarrollo señala que sí corresponde una revisión integral, con atribuciones y plazos, del Estadio Monumental por parte de la autoridad. “No es un hecho aislado: hay reiteración de conductas de riesgo -uso de techumbres como “puentes” y cruces entre sectores- que revelan brechas de diseño y de operación”.

Según el especialista, la postura técnica -directamente basada en la Ley N.º 19.327 y su reglamento-, sobre los derechos del público y deberes del organizador, quien entra al estadio tiene derecho a estar seguro y a recibir información clara sobre las medidas de seguridad. Además, el club organizador debe poner todas las protecciones necesarias, cumplir lo que pide la autoridad, supervisar que se cumpla y demostrarlo con evidencia.

¿Qué puede hacer la autoridad? Molina asegura que se debe pedir medidas extra: reducir el público por sectores, cambiar de estadio o fecha, o no autorizar el partido si la seguridad no está garantizada. Y exigir cantidad y funciones mínimas de guardias y cómo deben operar.

“La autoridad no solo puede, debe revisar y condicionar el funcionamiento del estadio hasta cerrar las brechas críticas“, afirma el prevencionista de riesgos.

¿Cuáles son los punto de mejora del Monumental?

Molina destaca que entre los puntos de mejora inmediatos y claros, las autoridades deben “separar bien los sectores (anti-trepa): subir la altura de las barreras, poner mallas que no se puedan trepar, y remates lisos que no den apoyo. Evitar caídas desde altura: instalar redes de contención en los bordes altos de las tribunas y debajo de aletas de techo que hoy podrían usarse como puente”.

“Cerrar accesos a techos y zonas técnicas: puertas metálicas con candado, tapas atornilladas y carteles visibles de ‘Zona restringida’. Operación el día del partido (alto riesgo): cordones móviles en pasillos de acceso, revisar de nuevo la entrada por sector, guardias fijos en los ‘puntos de salto”’ cámaras con alerta y mensajes por parlantes que disuadan conductas peligrosas”, agrega.

Por último, el especialista explica que la decisión del aforo por sector conlleva sentido común: “Ajustar cuánta gente se permite según las rutas internas y los bordes críticos, dejando filas vacías “colchón” si hace falta. Control y fiscalización: auditoría externa (estructura + manejo de multitudes) y un permiso condicionado: si no se cumplen hitos y pruebas antes de cada partido de alto riesgo, no se abre ese sector“.

La propuesta del prevencionista de riesgos

En el marco de los flancos en materias de seguridad del Estadio Monumental, Sebastián Molina propone una serie de medidas -más allá del mínimo legal-, cuyo objetivo es que sea imposible para los hinchas cruzar por techos y que cualquier intento se detecte a tiempo, combinando obras simples, organización, cámaras y mensajes.

1) “Licencia de Seguridad Dinámica” (LSD)

En simple: el estadio recibe un permiso que se renueva partido a partido.

Regla fácil: si el checklist del día no está completo (cierres de techos, barreras, guardias en su puesto, cámaras críticas funcionando, prueba previa aprobada), se reduce el público en ese sector o no se abre.

Antes del partido : el club entrega el checklist.

La autoridad revisa: si falta algo clave , ordena menos público o cierre del sector.

La autoridad revisa: si falta algo clave , ordena menos público o cierre del sector.

Durante el partido: el centro de control verifica que todo siga funcionando.

Tiempo de respuesta ante intento de trepa: menos de 1 minuto para que llegue el equipo al punto.

2) “Gemelo digital” (mapa que anticipa los atochamientos)

En simple : un plano vivo que predice dónde y cuándo se juntará más gente (según entradas vendidas, clima y rival) para poner justo ahí los guardias y los cordones móviles, y dejar filas vacías si hace falta.

Resultado: menos improvisación, recursos donde se necesitan.

3) Cámaras que avisan solas si alguien trepa

En simple: cámaras enfocadas a los bordes altos y uniones entre tribunas que detectan intentos de trepa y mandan alerta al centro de control.

Meta: que un equipo llegue en < 1 minuto a ese punto a disuadir y reubicar.

Nota: uso solo para seguridad , con zonas críticas bien cubiertas.

4) Prueba real antes de abrir puertas

En simple: un equipo externo intenta burlar las barreras (trepar, llegar al techo) antes de abrir el estadio.

Regla : si logran pasar en algún punto, ese sector no abre hasta corregirlo.

5) Señales y medidas de disuasión conductual (económicas y efectivas)