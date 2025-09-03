La disculpa del presidente de Sonami tras duro cruce con la ministra Williams por ley de patentes mineras: “Utilicé un calificativo totalmente inadecuado”

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, expresó sus disculpas públicas a la ministra de Minería, Aurora Williams, tras un duro cruce que protagonizaron durante su participación en el seminario realizado el lunes.

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, expresó sus disculpas públicas a la ministra de Minería, Aurora Williams, tras el duro cruce que protagonizaron durante su participación en el seminario “Ecos de la Minería”, realizado el lunes.

En dicha instancia, Riesco afirmó que “es necesario arreglar las cosas, por ejemplo, la ley que elevó las patentes mineras. A finales del segundo gobierno de Sebastián Piñera se aprobó una ley que no se consultó a nadie para subir las patentes y para introducir probablemente los cambios más importantes que había tenido el código de minería en 40 años de vigencia (…). El tema del pago de patentes genera una inestabilidad en la propiedad minera”.

Riesco agregó que “el Estado tiene que asentarse en una forma de actuar proactiva para la inversión (…). A lo mejor es mucho pedirle a un gobierno que tiene el singo que tiene, y que empezó como empezó”.

Frente a este comentario, la ministra Williams defendió la legislación. Según consigna El Mercurio, la secretaria de Estado dijo que “de repente no nos miramos nosotros mismos y buscamos siempre un culpable en otro. Un ejemplo súper claro tiene que ver con la ley de patentes mineras”.

“Realmente me parece improcedente que se diga que no hubo participación, más a un gremio que tiene el set de abogados importantes que conocen de la legislación. Que luego cuando llega un gobierno de un signo distinto se le pide que derogue la ley (…). Voy a defender la ley, que no la dictó el gobierno al cual yo represento, porque esa ley lo que buscaba era diversificar los actores que están en el mercado minero”, dijo Williams.

Luego, Riesco respondió que “aunque a ella le parezca increíble, a nosotros no se nos consultó la famosa ley, fue una indicación de última hora (…). Mantener como castigado al sector, porque no hicimos nada en su momento, en un gobierno que se supone que era afín a nosotros, me parece que es un poco injusto y hasta infantil”.

La disculpa del presidente de Sonami

En una carta publicada hoy por El Mercurio, el titular de Sonami justamente se refiere al debate que se generó durante el seminario, recalcando que “en respuesta a un argumento de la ministra de Minería, Aurora Williams, utilicé un calificativo totalmente inadecuado, intervención que fue reproducida en la edición de ayer de este diario”.

“Quiero expresar mis más sinceras disculpas públicas a la ministra, tal como se lo manifesté privadamente, ya que no representa la forma en que hemos podido conversar e incluso discutir muchos temas, tanto o más difíciles, como el que ha motivado este ingrato episodio”, agregó Riesco.

Tras ello, expuso: “Estoy plenamente consciente de que ninguna diferencia de opinión justifica descalificar los argumentos del otro, ni menos que ello pueda afectar a la persona que los sostiene”

Y concluyó diciendo que “cuando un agravio se hace en público, las disculpas deben hacerse en los mismos términos”.