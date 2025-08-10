Con jornadas de reflexión y reforzamiento en controles: los detalles del reinicio parcial y progresivo de operaciones en El Teniente 

Con un total de 2.480 trabajadores cumpliendo labores, El Teniente retomó sus operaciones subterráneas este domingo. Codelco dio cuenta de un "plan especial", que incluyó jornadas de reflexión, reforzamiento en controles, y una serie de acciones en materia de comunicación.

Este domingo se retomaron las operaciones subterráneas de El Teniente, luego de la paralización producto de la tragedia minera ocurrida el pasado 31 de julio, la que dejó seis víctimas mortales.

Tras las autorizaciones del Sernageomin y la Dirección del Trabajo, dos turnos de la mina dieron el vamos a un reinicio parcial y progresivo de las operaciones.

Los trabajos se retomaron en los sectores Pilar Norte, Panel Esmeralda, Esmeralda, Pacífico Superior, Diablo Regimiento, Panel Reno, Dacita y Reservas Norte. Mientras tanto, Recursos Norte, Andes Norte, Diamante y Andesita siguen paralizados.

Cabe recordar que en Andesita fue el lugar en el que ocurrió el derrumbe en el que quedaron atrapados cinco de los seis mineros que fallecieron producto de esta tragedia.

Codelco dio cuenta de un “plan especial” de retorno a faena, el que incluye jornadas de reflexión al inicio de cada turno. En dicha instancia se entrega a los trabajadores detalles sobre el plan de regreso a la mina, medidas de apoyo, protocolos de seguridad y acciones de la autoridad fiscalizadora.

El plan también contempla varias acciones en materia de control y comunicaciones. De acuerdo a lo explicado por Codelco, se incluyen acciones en aseguramiento de la comunicación bidireccional en el interior de la mina, reforzamiento del control y verificación de presencia mediante sistemas TAG y TIP, chequeo de equipos de protección personal, revisión de condiciones de habitabilidad y difusión permanente del estado de la sismicidad.

A ello se se suma el diálogo continuo con sindicatos, como también la coordinación con empresas que trabajan en la mina, con el fin de asegurar que la información llegue a todos los trabajadores.

En este primer día de operaciones tras la tragedia, un total de 2.480 trabajadores cumplieron labores. El reinicio comenzó con el turno C, integrado por 710 personas, de las cuales 131 ingresaron al interior de la mina.

El Turno A también fue parte de este reinicio de operaciones, con 1.770 trabajadores destinados a labores de reactivación.

El Teniente. Foto: Agencia Uno

Cabe consignar que en esta primera jornada de trabajo tras la tragedia, el envío de mineral a planta fue un 50% menor, en términos aproximados, al habitual.

Por otro lado, Codelco informó de nuevas fiscalizaciones en la mina. Este domingo dos inspectores de Sernageomin hicieron revisiones en el sector Andes Norte.

En materia de fiscalizaciones, la cuprífera estatal informó que ha ha recibido 21 requerimientos de distintas autoridades, entre ellas el ya mencionado Sernageomin, como también la Dirección del Trabajo, Fiscalía, Cámara de Diputados, PDI y Seremi de Salud.

El Día del Minero

El reinicio de operaciones en El Teniente se dio en el mismo día que se conmemora el Día del Minero, el 10 de agosto. En ese contexto, hubo homenajes para quienes perdieron la vida en El Teniente.

Hubo minuto de silencio, encendido de velas y sonido de sirenas en homenaje a Paulo Marín Tapia, Gonzalo Núñez Caroca, Álex Araya Acevedo, Carlos Arancibia Valenzuela, Jean Miranda Ibaceta y Moisés Pavez Armijo.

Lejos de El Teniente, en la comuna de Petorca, la ministra de Minería, Aurora Williams, se pronunció respecto a esta conmemoración del Día del Minero, marcada por la reciente tragedia en El Teniente.

“No han sido días fáciles, pero para nosotros la actividad minera es fundamental en nuestro país”, manifestó Williams. Tras ello habló de una “reflexión que “nos va a llamar a construir una mejor minería, una minería que siga sustentando el desarrollo de nuestro país”.

Foto: Giorgio Boccardo y Aurora Williams

En la misma instancia el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, expresó lo siguiente: “Esperamos también seguir profundizando el estándar de seguridad y salud, que es un piso fundamental para poder desempeñar esta actividad que es crucial para el desarrollo del país”.

Por su parte, el ministro Boccardo destacó que tras el accidente en El Teniente, se despegaron distintas unidades del gobierno para atender la emergencia, “con el objetivo de asegurar que se cumplan todas las condiciones de seguridad y salud para que nuestros mineros y mineras puedan desempeñar sus funciones de manera segura”.

En ese sentido, afirmó que se seguirá “trabajando en este esfuerzo tripartito y esperamos también seguir profundizando el estándar de seguridad y salud, que es un piso fundamental para poder desempeñar esta actividad que es crucial para el desarrollo del país”.