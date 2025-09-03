Multa para el voto obligatorio se cae en la Cámara: los caminos que se abren para reponer la sanción en el Senado

Ayer los diputados despacharon al Senado, aunque sin multa, el proyecto que sanciona a quienes no acudan a las urnas en contexto de voto obligatorio.

Los diputados despacharon ayer al Senado, aunque sin multa, el proyecto que sanciona a quienes no acudan a las urnas en contexto de voto obligatorio. Se trata de una iniciativa que buscaba modificar la ley N° 18.700, de autoría de la diputada Joanna Pérez (Demócratas).

La moción contempla una sanción de entre 0,5 y 3 UTM ($34.000 y $207.000) únicamente a los ciudadanos chilenos que no concurran a sufragar en los próximos comicios presidenciales y parlamentarios, mientras que los extranjeros conservarían su derecho a votar, pero no serían multados en caso de no ejercerlo.

Con este resultado, si las elecciones fueran el domingo, en la práctica el voto sería voluntario, porque los diputados solo aprobaron el numeral 1 de la propuesta original, referido al procedimiento de cobro de una multa que finalmente se cayó.

En concreto, se rechazó el artículo 139 bis del proyecto que proponía que los ciudadanos que no voten sean sancionados. Esto fue por falta de quórum, ya que se requerían 77 votos afirmativos y solo se alcanzaron 75 a favor, 47 en contra y 14 abstenciones.

Entre las recriminaciones, se oyeron reclamos al Gobierno. Así, por ejemplo, la diputada Pérez, autora del texto, dijo: “hemos visto que el Gobierno no cumple su palabra, hemos visto que lamentablemente se mintió en la Sala por parte de muchos parlamentarios oficialistas. Le mintieron también a la ciudadanía, porque el proyecto que estábamos viendo hoy no tenía nada que ver con el voto en el extranjero. Eso se votó y fue ley el 2022, reforma constitucional, donde votaban electores, y ahí nadie reclamó”.

Por otro lado, según consigna El Mercurio, el presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), había dado a conocer los diálogos con el Gobierno, por lo que al constatar lo sucedido con la no aprobación de la multa, sus palabras transmitían desconsuelo, criticando el comportamiento errático del Ejecutivo.

Después de la sesión especial, Castro, haciendo uso de sus facultades, subrayó: “Lo que acaba de pasar es una nueva ‘vuelta de carnero’ del Ejecutivo, que estuvo en conversaciones con nosotros; si bien no había un acuerdo formal para avanzar en una reforma sobre el voto de los extranjeros, le decíamos que lo veíamos con buenos ojos y entendíamos que el Ejecutivo veía con buenos ojos el proyecto de la multa, pero ahora vemos, y nos damos cuenta a través de sus votos, que no fue así”.

“Y si fue así, el Gobierno no fue capaz de contener a sus parlamentarios en algo que era fundamental. Es un triste espectáculo del oficialismo”, acotó.

Lo que viene para la multa

Las opciones ahora son diversas. La iniciativa será recibida por los senadores y remitido a la comisión de Gobierno; ahí se podría reponer la multa y también en el hemiciclo, pero obligadamente debe volver a la Cámara en tercer trámite, al ser objeto de cambios por el Senado.

Entonces, los diputados podrían insistir en eliminar la sanción, lo que forzaría una comisión mixta. Después de todo ese trámite, la propuesta podría continuar igual, sin multa; en ese caso, las alternativas serían un veto presidencial, pero eso requeriría de un acuerdo oficialismo-oposición, el que para tener éxito necesitaría del concurso del Gobierno.