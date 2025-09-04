Alexis Sánchez y su primera entrevista en el Sevilla: “Estoy bien físicamente, me queda por dar en Europa”

El tocopillano abordó su llegada al cuadro sevillano, su lugar en el esquema de Matías Almeyda y sus ganas de seguir en Europa a pesar de su edad. "Yo siempre tengo ganas, experiencia, siempre quiero ir para adelante, siempre quiero ganar. Donde he estado, he logrado títulos. Si vengo acá es porque también quiero pelear títulos, no por jugar", aseguró.

Alexis Sánchez protagonizó su primera entrevista como nuevo refuerzo del Sevilla para la temporada 25/26. El tocopillano, que será el nuevo 10 del cuadro dirigido por Matías Almeyda, se sinceró sobre su nuevo capítulo en España. “Fueron días intensos, estaba esperando esta oportunidad. Gracias a dios salió todo bien. Estoy muy contento. Venir al Sevilla con la afición que tiene, a la que he enfrentado dos veces ya con el Manchester United y con el Barcelona. El estadio, la afición, es algo que es de temer”, dijo el Niño Maravilla.

Y agregó: “Es una oportunidad con un club grande, como lo es el Sevilla. Tuve muchas oportunidades para volver a sudamérica, pero estoy bien fisicamente, me queda por dar en Europa y en el Sevilla, que es un club grande. Me tocó jugar acá en contra y la verdad que es hermoso. Creo que debe estar más arriba de lo que está. Es un club que tiene que estar siempre como lo estuvo antes: peleando Champions, ganando títulos como Europa League. Tiene que volver a lo alto”.

La edad no es excusa para Alexis Sánchez

Sobre su edad y el reto de mantenerse en el alto rendimiento en el Viejo Continente, Sánchez enfatizó que ser profesional es prioridad. “Si uno está bien físicamente y es profesional en lo que hace, creo que lo puede demostrar. Mientras uno demuestre en el campo de juego, la edad son números. He visto muchos jugadores profesionales, mientras uno demuestre, a la gente solo le queda disfrutar del fútbol. Yo siempre tengo ganas, experiencia, siempre quiero ir para adelante, siempre quiero ganar. Donde he estado, he logrado títulos. Si vengo acá es porque también quiero pelear títulos, no por jugar”, advirtió.

A su vez, el Niño Maravilla fue consultado por su lugar en el esquema del Sevilla. “Las tres posiciones de arriba, en el medio también me acomodo muy bien. Mientras pueda ayudar al equipo y al mister, es importante para ayudar a los más jóvenes. (Con Almeyda) conversamos y conectamos enseguida. Es parecido a mí y yo a él. Tenemos las mismas de ir para adelante, de estar todos unidos y hacer algo lindo en el Sevilla”.

Por último, abordó su relación con Gabriel Suazo y las razones de su llegada al cuadro sevillano. “Lo conozco de la selección. Nos entendemos muy bien en la forma de jugar. Es un profesional en la selección y también en todos los clubes que ha estado. Ahora está la selección, pero cuando vuelva ya charlaremos mucho. La gente en Sevilla es única y es una de las razones por las que vine acá. La afición es lo que a veces uno le dan ganas de jugar porque al final estás jugando con 12 dentro”, cerró Alexis Sánchez en su primera entrevista con el Sevilla.