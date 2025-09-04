Bárbara Hernández, la Sirena de Hielo, conquista su cuarto Récord Guinness con el nado más largo de la historia en aguas bajo los 5° Celsius

La Sirena de Hielo cosechó su cuarto récord mundial al nadar 3,84 kilómetros en el Canal Señoret, en Puerto Natales, con temperaturas extremas de 4,5 ºC en el agua y 0 ºC en el ambiente. Hernández logró este inédito hito apenas un mes después de su histórico doble cruce del Canal de la Mancha, y se transformó en la mujer chilena con más Record Guinness.

El pasado sábado 30 de agosto, Bárbara Hernández, la Sirena de Hielo, nuevamente hizo historia. Hoy, la asociación internacional de los Record Guinness reconoció la última hazaña de la nadadora extrema en Puerto Natales: el nado más largo realizado por una mujer en el mundo en temperaturas bajo los 5º Celsius. La Sirena de Hielo nadó 3,84 kilómetros en el Canal Señoret, donde la temperatura alcanzó los 4,5 ºC en el agua y 0 ºC en el ambiente.

Sin traje de neopreno ni grasas aislantes, Hernández completó la hazaña en 1 hora, 6 minutos y 15 segundos, superando en distancia y tiempo a la actual marca mundial femenina, establecida en Polonia en marzo pasado.

Una nueva hazaña de la Sirena de Hielo

El nado comenzó a las 09:44 de la mañana. Y a los pocos minutos, la temperatura corporal de la Sirena de Hielo comenzó a descender peligrosamente. Al salir del agua, presentó hipotermia con solo 31 ºC de temperatura, mientras que la sensación térmica durante la travesía fue de – 3º Celsius.

“Fue uno de los nados más duros de mi vida. No recuerdo la parte final por la hipotermia; sabía que si me detenía podía perder la conciencia. Pero no podía rendirme”, expresó la Sirena de Hielo al concluir la prueba. Pese a la dureza del desafío, Hernández agradeció el apoyo del equipo médico y logístico: “Lo logramos gracias a cada persona que estuvo en tierra, en el agua y alentando desde el inicio hasta el final. Este nado es de todos”.

Cabe señalar que Hernández logró este nuevo desafío apenas un mes después de su histórico doble cruce del Canal de la Mancha, donde nadó durante más de 27 horas continuas.

Bárbara Hernández posee otros tres récords Guinness por sus hazañas en aguas extremas. El primero lo hizo en 2022 en Cabo de Hornos por nadar la milla más rápida en 15 minutos y 3 segundos y la mayor distancia nadada en ese lugar: 5,5 kilómetros. El segundo y tercer récord mundial lo obtuvo en la Antártica en 2023 por el nado más largo en regiones polares y por ser la única mujer en completar 2.5 kilómetros. La temperatura del agua fue de apenas 2,23 °C y nadó durante 45 minutos y 30 segundos.

Así, la Sirena de Hielo se transformó en la mujer chilena con más Record Guinness.