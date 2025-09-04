Fiscalía de Antofagasta solicita desafuero de gobernador Claudio Orrego por caso ProCultura

Ante la acción del Ministerio Público, la defensa del gobernador metropolitano sostuvo que aún no ha sido notificada de la solicitud de desafuero ni ha tenido acceso al texto respectivo. Con todo, el abogado del ex DC, Rodrigo de la Barra, insistió en que su representado “no ha incurrido en ningún delito ni irregularidad en el ejercicio de sus funciones”.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro, presentó este martes una solicitud de desafuero en contra del gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego. La medida se enmarca en la arista ProCultura del Caso Convenios, donde el ex DC está bajo la lupa del Ministerio Público tras aprobar un convenio directo por más de $1.600 millones con la fundación dirigida por Alberto Larraín.

Orrego es investigado por los delitos de fraude al fisco y cohecho, ya que de esos $1.600 millones, $1.000 millones no fueron rendidos.

Según información de 24 Horas, los antecedentes surgieron luego de que la fiscalía accediera a conversaciones de Larraín con integrantes de la fundación, en las que el psiquiatra habría señalado que el gobernador le pidió presentar un proyecto porque “contaba con fondos disponibles”.

En ese contexto, el Ministerio Público busca establecer si efectivamente hubo un trato directo o preferencial entre Orrego y Larraín para que ProCultura obtuviera el millonario convenio.

La defensa de Orrego

La solicitud de desafuero se conoce además en medio de tensiones dentro del Consejo Regional Metropolitano, donde consejeros de oposición ya presentaron un requerimiento ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para impulsar la destitución del gobernador.

El abogado del gobernador, Rodrigo de la Barra, emitió una declaración pública en relación al caso y reveló que “como defensa no hemos sido notificados ni hemos tenido acceso al texto de

la solicitud”.

Sobre eso, de la Barra indicó que “el Gobernador declaró voluntariamente ante el Fiscal Cooper en diciembre de 2024 y hemos aportado todos los antecedentes relativos a los programas adjudicados y ejecutados por la Fundación, así como las acciones emprendidas por el Gobierno Regional para la custodia y recupero de los dineros públicos asignados”.

Con ello, la defensa de Orrego insistió en que el gobernador “no ha incurrido en ningún delito ni irregularidad en el ejercicio de sus funciones”, y que confían en que “una vez que tengamos acceso al contenido de la solicitud y se analicen los antecedentes, quedará jurídicamente acreditado que la actuación del Gobernador ha sido ajustada a derecho y en resguardo del interés público”.