Exconvencional María Rivera, a tres años del Rechazo: “No veo que tenga responsabilidad la Convención en el momento actual”

La abogada y exconstituyente, quien propuso disolver los poderes del Estado durante ese proceso, aborda el tercer aniversario del Rechazo sin autocríticas. Apunta a los partidos políticos como los verdaderos responsables de la derrota. "El principal error de la Convención Constitucional es que fue una réplica del procedimiento que sigue el Parlamento y ese tipo de instituciones está demostrado que no van a resolver el problema de las demandas de las grandes mayorías", dice.

Desde un centro de estética, mientras se hace las uñas, María Rivera atiende el teléfono para conversar con The Clinic en el tercer aniversario del triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida. Con la música fuerte de fondo, la abogada de derechos humanos y exintegrante de la Lista del Pueblo recuerda cómo vivió la Convención Constitucional, de la cual formó parte.

Ahora, con la perspectiva que da el tiempo, entrega su versión sobre lo que ocurrió en ese proceso y explica por qué, a su juicio, la propuesta constitucional terminó siendo rechazada por un 61,8% de los votantes.

La abogada y dirigente del Movimiento Internacional de Trabajadores (MIT) era representante del mundo independiente, lejos de los partidos políticos, uno de los sectores más cuestionados tras el fracaso del proceso.

Sobre esa crítica, Rivera sostiene que los verdaderos responsables del triunfo del Rechazo fueron los partidos políticos y, aunque la propuesta constitucional fuera desestimada, reivindica el trabajo de la Convención, ya que, según ella, fue el proceso “más democrático de los últimos años”.

De Rivera también se recuerda su propuesta para disolver los poderes del Estado, el cual no tuvo un solo voto de respaldo.

—A tres años del triunfo al Rechazo, ¿cree que las ideas que se plantearon en la Convención constitucional siguen vigentes?

—Yo creo que sigue vigentes las demandas que se expresaron desde antes y sobre todo a partir del estallido social. No me cabe ninguna duda.

—¿Cuáles son las que siguen vigentes?

—Todas están vigentes, porque no se solucionó nada. Continúan las AFP, cuando el grito masivo era poner fin a las AFP. Pero, centralmente, siguen pendientes aquellas demandas que son las únicas capaces de empezar a resolver el problema de la educación, de la vivienda, de la salud y de las pensiones. Eso pasa, obviamente, por la renacionalización del cobre: poner toda la producción en manos del Estado, con control de los trabajadores y de las comunidades, para evitar que vuelvan a ocurrir tragedias como la de El Teniente, y sacar las manos privadas de la riqueza que pertenece a todas y todos los chilenos.

—¿Y que faltó o cuál fue el error de la Convención Constitucional

—El principal error de la Convención Constitucional es que fue una réplica del procedimiento que sigue el Parlamento y ese tipo de instituciones está demostrado que no van a resolver el problema de las demandas de las grandes mayorías.

—¿Y qué sistema podría haber funcionado mejor?

—Lo que pasa es que las instituciones, el Parlamento y la Convención Constitucional, terminan cooptadas por los que son dueños del país, ese es el problema. Entonces, cualquier propuesta que se haga que altere el proyecto de los dueños del país no va a servir y eso está absolutamente demostrado.

—¿No hubo un error de la Convención?

—No, es la estructura del sistema.

—Pero con la perspectiva de los años, ¿reconoce que se cometieron errores o una autocrítica respecto al trabajo suyo o de los convencionales?

—Yo personalmente no me hago autocrítica porque yo voté en contra de casi todas las propuestas que hacían e hice una propuesta alternativa. No creo en esos acuerdos que hacen los políticos, los acuerdos de los políticos deben ser con las mayorías de verdad, con la clase trabajadora en serio.

—Fue la autora de una idea para disolver los poderes del Estado…

—Propuse, que fue un escándalo, disolver las instituciones formales que existen para reconstruir el Estado chileno de la mano de la clase trabajadora y los pueblos. Estoy convencida de que es la única salida.

—¿Pero no cree que ese tipo de discursos, que generaron escándalos, no le dio cancha para avanzar a discursos de la derecha? ¿No hay una responsabilidad ahí también?

—No, yo no me siento para nada responsable de eso, todo lo contrario. Uno le debe hablar con la verdad a las grandes mayorías cuando está actuando en política y creo que, en absoluto, ni la extrema derecha, ni el gobierno, ni hoy día ninguno de los candidatos proponen nada en contra de lo que se ha propuesto en este país toda la vida.

Por ejemplo, los que dicen, oye, no, es que la ultraderecha, pero la ultraderecha, ¿qué está proponiendo? Está proponiendo seguir funcionando con el sistema democrático que estamos. Eso es lo que defienden. Entonces yo no creo que vaya a haber un cambio si gana la extrema derecha o si gana Evelyn Matthei o qué sé yo. ¿Habrá más restricciones que esto? No veo. Las leyes que se han votado en los últimos años son absolutamente criminalizadoras, restrictivas y todo eso. Entonces, no veo que tenga responsabilidad la Convención Constitucional en el momento actual.

—Entonces, a pesar de el amplio triunfo del Rechazo, ¿la convención fue un proceso necesario y provechoso?

—Sí, yo reivindico ese proceso como el más democrático que ha habido en las últimas décadas de este país porque fue votado el plebiscito fue decidido por el electorado que fue una de las votaciones mayores que hubo después del plebiscito del No. En ese sentido es muy valioso. Ahora, alerté en mi último discurso de cierre de la Convención de que la propuesta se iba a rechazar porque no resolvía ninguno de los problemas urgentes que las mayorías exigían.

—¿Y quién fue el responsable de eso?

—Yo creo que los partidos políticos. Los partidos políticos y los convencionales que ingresaron como independientes ofreciendo un estilo de hacer política distinto y cuando llegamos a la Convención fueron absorbidos por los partidos.

—En materia presidencial, ¿tiene algún tipo de expectativa con un eventual gobierno de Jeannette Jara?

—No tengo ninguna expectativa. De hecho, vamos a publicar pronto desde el Movimiento Internacional de los Trabajadores que en estos días la declaración, la clase trabajadora en este país no tiene candidatos.



