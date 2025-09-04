Los descargos de Kast tras emplazamientos por supuesta red de bots: apunta a hermano de Jara y descarta nexo con Patricio Góngora

El abanderado presidencial del Partido Republicano volvió a descartar que él o su partido estén detrás de los ataques en redes sociales contra Evelyn Matthei y Jeannette Jara, luego de que un reportaje de Chilevisión identificara a usuarios que están detrás de algunas cuentas. Kast deslizó un nexo entre el artículo y el hermano periodista de la abanderada del oficialismo. También dijo no conocer a Patricio Góngora, renunciado director de Canal 13 quien es vinculado con la granja de bots. "La izquierda va a mentir, mentir, mentir", dijo el republicano.

En medio de su gira por la Región del Maule, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, ha debido abordar en distintas entrevistas los emplazamientos que han realizado desde el oficialismo y Chile Vamos por la supuesta red de bots que estaría detrás de los ataques en contra de las candidatas Jeannette Jara y Evelyn Matthei.

El exdiputado dijo haber visto anoche el reportaje de Chilevisión en el cual se identificó a uno de los bots que ha publicado una serie de mensajes en contra de la exalcaldesa de Providencia, como es el usuario de nombre Neuroc y que en realidad se llama Ricardo Inaiman. Matthei había acusado una campaña “asquerosa” en su contra y apuntó semanas atrás a los republicanos y al propio abanderado presidencial de ese partido.

Kast, así, en conversación con el Diario La Prensa, apuntó contra Sergio Jara, hermano de la candidata oficialista que es parte del área investigativa de Chilevisión.

“Lo primero que me llama la atención es quién está a cargo del departamento investigativo de ese medio de comunicación, que coincidentemente, no digo que haya una intencionalidad ahí, pero coincide que es el hermano de Jeannette Jara“, dijo Kast.

Y sumó: “También coincide que yo no había terminado de ver el reportaje, de analizarlo, y ya estaba en las redes sociales Jeannette Jara exigiendo explicaciones. Se la dejo ahí”.

Uno de los autores del artículo, el periodista Nicolás Sepúlveda, descartó una intervención del hermano de la candidata y recalcó que el reportaje se hizo entre él y Matías Gónzalez, lo que formó parte del trabajo del área de prensa del canal.

Kast: “La izquierda va a mentir, mentir, mentir”

A Kast se le preguntó además si conocía al renunciado director de Canal 13 Patricio Góngora que, de acuerdo al reportaje, tendría relación con la red bots.

“No lo conozco. Como directivo de Canal 13, me tocó una reunión donde estaba Patricio Góngora. Lo más probable es que en distintas reuniones haya estado Patricio Góngora, pero no tengo una amistad con él”, dijo, descartando una relación estrecha con él.

Kast descartó además que él o su partido estuvieran detrás de los ataques a Matthei. “Nosotros no usamos las redes sociales para ese tipo de acciones. Siempre señalo que tenemos las ideas y la convicción para ganar elecciones sin tener que hablar del resto. No tenemos tiempo para pensar o hablar de lo que están haciendo los demás”, dijo.

Y subrayó: “La izquierda va a mentir, mentir y mentir. Esto recién está comenzando”.