PDI detuvo a tres de los cuatro funcionarios desvinculados del Hospital de Osorno por torturas a joven TEA

Los responsables de las torturas al joven TEA son cuatro funcionarios que pertenecían a la unidad de informática del hospital, misma área en la que se desempeñaba la víctima.

Compartir

La Policía de Investigaciones (PDI) concretó la detención de tres de los cuatro exfuncionarios del Hospital de Osorno. Esto, por las torturas a las que sometieron a un joven con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que trabajaba en la misma unidad con ellos.

Los hechos investigados ocurrieron entre 2018 y 2020, los que fueron grabados por los agresores y difundidos esta semana. Fue esta mañana cuando el Minsal informó la destitución de los 4 funcionarios involucrados.

La fiscal jefe de la Fiscalía Local de Osorno, María Angélica de Miguel, confirmó que “la tarde del día de hoy se solicitaron cuatro órdenes de detención. Respecto a las personas investigadas por las agresiones a un funcionario dentro del Hospital Base de Osorno”.

“Confirmamos que de las cuatro personas, tres de ellas han sido detenidas por la Policía de Investigaciones, faltando una restante que se está buscando en la ciudad de Osorno. Pasarán el día de mañana a audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de Osorno”, añadió.

Padre del joven TEA agredido: “No tienen moral ni ética”

El padre de la víctima habló con el matinal “Contigo en la Mañana” de Chilevisión, donde relató que “no me enteré de la magnitud de los daños que sufrió mi hijo, sino que a la luz de estos videos que vi ayer. Mi hijo no me contó todo en detalle. Me contó que lo agredieron, que le lesionaron un dedo, que lo golpearon entre varios“.

“Cuando apareció rapado, me contó que se quiso cortar el pelo porque le habían quemado el pelo por estos hechos”, relató el padre. “Uno de los que lo agredió le mandó un correo pidiéndole perdón y que declarara a favor de él para que no perdiera su trabajo porque tenía familia y deudas“, reveló.

En ese correo electrónico, enviado el 2 de septiembre, el involucrado contó que “uno de ellos entregó estos videos para que salieran a la luz. Y vengarse con uno de sus compañeros porque no había quedado conforme con la sanción por otro sumario”.