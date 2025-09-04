¿Qué diferencias debería marcar el Colo Colo de Fernando Ortiz con respecto al equipo de Jorge Almirón? 

Tras el anuncio de Ortiz como nuevo director técnico de Colo Colo, los fanáticos albos comienzan a preguntarse cuáles serán los principales cambios que trae consigo el trasandino, en comparación a lo que Almirón venía haciendo en el Cacique.

Tras 593 días, el período de Jorge Almirón como entrenador de Colo Colo se terminó. En su reemplazo, llegó Fernando Ortiz, entrenador argentino que comenzó a dirigir hace 8 años y tuvo un período de 4 años de inactividad entre 2018 y 2022, a diferencia de Almirón, que lleva dirigiendo de forma ininterrumpida desde hace 17 años.

Para la gran mayoría de hinchas, Ortiz es prácticamente un desconocido. Sin embargo, para comenzar a conocerlo, es importante recalcar una particularidad que lo vincula directamente con nuestro país, y es que ha dirigido a 3 seleccionados nacionales: Bruno Barticciotto en Santos Laguna, Diego Valdés en América y Sebastián Vegas en Monterrey, con el que se reencontrará en Colo Colo.

Para comparar los números de ambos entrenadores, DLT Sports consideró solamente los pasos de Ortiz por América y Monterrey, ya que fueron los dos últimos dos clubes en donde estuvo más de una temporada.

Los números Ortiz y Almirón

Si se analizan los goles anotados, se puede encontrar la primera diferencia entre ambos. Almirón, durante estos casi dos años, tuvo una media de 1,55 goles anotados por encuentro, mientras que Ortiz llegó a las 1,93 anotaciones por cada 90 minutos. Por otra parte, siguiendo con lo ofensivo, los equipos del Tano alcanzaron una media de 491 toques en el área rival por temporada, mientras que el ex Boca promedió 635 en sus dos temporadas en el albo.

¿Qué quiere decir esto? El estilo de juego del nuevo DT del Cacique es más vertical y directo que el de Almirón, ya que por más de que esté mucho menos tiempo en el área rival, anota más goles por encuentro.

En su paso por Monterrey y América, el Tano promedió un 54,1% y un 53,5% de posesión, respectivamente. En este sentido, tiene números inferiores a los de Almirón, que promedió un 63,5% de posesión durante su estadía como entrenador del Cacique. Sin embargo, es difícil asegurar que con la llegada de Ortiz, los números de Colo Colo en este ámbito vayan a bajar, ya que a pesar de que exista una diferencia de casi 10% en esta estadística, los equipos de Ortiz siempre estuvieron entre los 4 con más posesión del campeonato.

Ya en el plano defensivo, los números de ambos son bastante similares. En cuanto a las faltas por partido, son 10,7 para Ortiz y 10,3 para Almirón. Sobre los goles en contra, las cifras son 1,08 y 0,95 por encuentro, respectivamente.

Un aspecto muy importante a destacar, y en el que se diferencian ambos técnicos, es la altura de la presión que emplean. Almirón, por un lado, promedió 3,35 posesiones ganadas en el tercio final, mientras que Ortiz tuvo una media de 4 por cada 90 minutos, lo que indica que los equipos del recién llegado son más intensos en la presión alta en comparación a lo que se venía haciendo en Colo Colo.

Las piezas clave de cada esquema

Almirón tuvo como formación predilecta el 4-1-4-1, aunque también utilizó el 4-4-2 y el 3-5-2 en ciertas ocasiones. En todas estas formaciones, el mediocampo no tenía un volante creativo claro, lo que relegaba a Aquino, el mejor jugador del campeonato argentino en 2024, a pararse de extremo en la mayoría de las ocasiones, lo que lo llevó a perder la titularidad, al no poder jugar en su posición natural.

Si se comparan las estadísticas de Aquino con las de Valdés y Canales, que fueron los dos 10 que Ortiz tuvo en América y Monterrey, se pueden apreciar claras similitudes, especialmente en la forma de manejar y distribuir el balón.

Considerando que el nuevo estratega juega con un 4-2-3-1, con la figura del volante creativo como eje central del ataque, es muy probable que el relegado Aquino tome un rol central en el equipo.

Por otro lado, el uso de un doble 6 en el mediocampo es clave para entender el funcionamiento de este sector del equipo en los planteamientos del Tano. En América, este rol lo cumplían Richard Sánchez y Álvaro Fidalgo, siendo el primero el más defensivo y el segundo el que cumplía la función de volante mixto. En Monterrey, eran Omar Govea y Luis Romo los encargados de cubrir ambas posiciones.

En Colo Colo, lo más probable es que Vicente Pizarro sea ese box-to-box que Ortiz utiliza, sin embargo, su acompañante, es una incógnita. Basado en lo que ha hecho en sus experiencias anteriores, debería ser Tomás Alarcón quien lo acompañase, sin embargo, viene de sumar apenas 397 minutos en esta temporada. Víctor Felipe Méndez, por su parte, también podría aparecer como la principal opción, aunque este tiene un perfil más mixto que de corte. Esteban Pavez, a pesar de ser el capitán del equipo, viene siendo muy criticado por la fanáticada alba.

Sin embargo, quien se proyecta como la principal opción para ser el acompañante es Arturo Vidal, quien ha estado jugando mucho más retrasado de lo habitual y que fue muy elogiado por el nuevo entrenador en su primera conferencia de prensa. “Soy un afortunado de poder dirigir a Arturo Vidal, buscaré sacarle todo el provecho. (…) Ojalá podamos tener una conexión muy buena”, señaló Ortiz.

Ortiz tendrá su primer desafío el próximo domingo 14 de septiembre, cuando enfrente a Universidad de Chile por la final de la Supercopa, encuentro que se disputará en el Estadio Santa Laura.