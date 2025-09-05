La categórica respuesta de la U a la carta de Independiente por la sanción de la Conmebol: “Insisten en promover el odio y en ejercer la violencia”

A través de una declaración pública, el cuadro azul se refirió a la carta que publicó el equipo trasandino, que acusó a la Conmebol de priorizar intereses económicos sobre la justicia deportiva. "(Independiente) plantea una serie de manifestaciones y afirmaciones en contra de nuestra institución, de Conmebol y de su Presidente, las cuales resultan inaceptables e intolerables", señaló Universidad de Chile en respuesta a las acusaciones desde el club de Avellaneda.

Compartir

Durante esta jornada, Independiente reaccionó ante los castigos que recibió de parte de la Conmebol, como consecuencia de la barbarie en el partido por los octavos de final de Copa Sudamericana frente a Universidad de Chile. En primera instancia, a través de sus redes sociales, el Rojo publicó una imagen de un polerón blanco con la insignia del club manchado con sangre. “Perdió el fútbol, ganaron los violentos”, fue el descargo del cuadro argentino. Pero fueron más allá.

En una carta dirigida a Alejandro Domínguez, presidente del ente rector del fútbol sudamericano, el Rojo manifestó “su más enérgico repudio frente a la decisión dictada por la entidad que preside, la cual ignora sus reglamentos vigentes y condena injustamente a nuestra Institución”.

Además, el cuadro trasandino asegura que la Conmebol “no solo violenta su propio estatuto y jurisprudencia, sino que confirma un rumbo en el que las utilidades pesan más que la verdad deportiva”. Y agrega: “Esta resolución no es un error jurídico de un tribunal: es una decisión política que desnuda la preferencia por aquellas estructuras privadas con las que resulta más sencillo proyectar convenios, negocios y beneficios futuros“.

“En otras palabras, la violencia se transforma en un atajo para evitar competir deportivamente hasta el final“, fue parte del comunicado de Independiente.

La categórica respuesta de Universidad de Chile a la carta de Independiente

En respuesta al llamativo comunicado de Independiente, Universidad de Chile no se quedó atrás y condenó enérgicamente las declaraciones del Rojo. “El Club Universidad de Chile condena enérgica y categóricamente la carta pública dirigida por el Club Atlético Independiente al Señor Presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Don Alejandro Domínguez Wilson-Smith, mediante la cual el CA Independiente manifiesta su repudio frente a la decisión adoptada por la Comisión Disciplinaria del ente rector del fútbol sudamericano”.

El cuadro azul asegura que el cuadro argentino “plantea una serie de manifestaciones y afirmaciones en contra de nuestra institución, de Conmebol y de su Presidente, las cuales resultan inaceptables e intolerables“.

“A este respecto, cabe señalar que el Club Universidad de Chile no concuerda con las sanciones aplicadas por el órgano de primera instancia en contra de nuestra institución, pero ello solo nos confiere el derecho de recurrir a las instancias de revisión correspondientes y no a denostar ni injuriar a nadie. Esto último incluye al propio Club Atlético Independiente y a su dirigencia, quienes insisten en promover el odio y en ejercer la violencia -ahora a través de una carta- en contra de nuestro club, de la Conmebol y de su Presidente quien, por cierto, no tiene intervención ni injerencia sobre los órganos disciplinarios de la Confederación, los cuales son autónomos”, afirman.

El conjunto chileno asegura que al participar de competencias internacionales, se acogen a sus órganos jurisdiccionales. “Todos los clubes que participamos de competencias internacionales conocemos (o tenemos la obligación de conocer) las normativas que rigen dichas competencias, así como la reglamentación interna y disciplinaria del ente rector del fútbol sudamericano”.

“En este sentido, le recordamos al Club Atlético Independiente que existen instancias de apelación y de reclamación previstas en la normativa Conmebol y que, cualquier reclamo adicional, pueden hacerlo -por intermedio de su Federación- dirigido a FIFA Strasse 20, 8044, Zurich, Suiza”, destacan desde Azul Azul.

“Finalmente, el Club Universidad de Chile se reserva expresamente todas las acciones y derechos que pueda ejercer en contra del Club Atlético Independiente y su dirigencia”, cerraron.