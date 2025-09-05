“Perdió el fútbol, ganaron los violentos”: La ofuscada reacción de Independiente tras el fallo de la Conmebol

El ente que regula el fútbol sudamericano determinó la eliminación del Rojo de la Copa Sudamericana. "La Comisión Disciplinaria de la Conmebol resuelve descalificar al Club Atlético Independiente de la presente edición de la Conmebol Sudamericana 2025, sin exclusión de futuras competencias". A raíz del fallo, la reacción del cuadro argentino no se hizo esperar en redes sociales: "Perdió el fútbol, ganaron los violentos", fue el mensaje de Independiente.

Además, la entidad le aplicó a Independiente una multa de 250 mil dólares y le prohibió jugar con sus hinchas en los próximos siete partidos de local y siete de visitante por torneos continentales.

Por su parte, Universidad de Chile recibió la misma sanción para el público, pero el castigo económico asciende a 270 mil dólares.

Junto con eso, ambos clubes deberán exhibir un cartel en su próximo partido con la frase “Basta de racismo, discriminación y violencia”, cuyas características de diseño y medidas serán informadas a los involucrados por la Dirección de Marketing de la Conmebol.

Así, el cuadro azul avanzará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Alianza Lima a puertas cerradas. Uno de los recintos que se barajan para recibir el encuentro en Chile sería el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Las reacciones desde Argentina por el fallo de la Conmebol

Las reacciones desde el otro lado de la cordillera no se hicieron esperar. A través de sus redes sociales, Independiente publicó una imagen de un polerón blanco con la insignia del club manchado con sangre. “Perdió el fútbol, ganaron los violentos”, fue el descargo del cuadro argentino.

A su vez, el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, utilizó sus redes sociales para expresar su descontento apenas se conoció la sanción. “Muy difícil de entender cómo llegaron a tomar una decisión así… y no justifico ningún tipo de violencia, pero muy injusto todo”, escribió la Brujita en una historia de Instagram.

Y agregó: “Eligieron la más fácil”, sentenció el exfutbolista, en desacuerdo con la determinación de la Conmebol.

Por último, el Diario Olé también se refirió a la determinación de la Conmebol que concluyó en la expulsión del Rojo de la Copa Sudamericana. “La medida definitiva cayó como una bomba en Avellaneda porque los dirigentes de Independiente esperaban un panorama más favorable. El fallo está muy lejos de cumplir con las expectativas que tenían los dirigentes de la entidad de Avellaneda y de su equipo de abogados, encabezados por Maximiliano Walker y Ariel Rek“.



