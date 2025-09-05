Los descargos de Alexis Zamora tras ser despedido de Canal 13: “No entiendo por qué pasó si estábamos trabajando muy bien”

Canal 13 confirmó la salida de Alexis Zamora, director de Programación, en medio de la polémica por el reportaje de Chilevisión. La señal aseguró que corresponde a una reestructuración interna y no guarda relación con la controversia.

Son días complejos los que se viven al interior de Canal 13. Es en medio de la polémica del reportaje de Chilevisión, que costó la salida del directorio de Patricio Góngora, que se informó una nueva desvinculación. Se trata del despido de Alexis Zamora, quien se desempeñaba como director de Programación.

Desde el canal recalcan que se trata de dos situaciones distintas y que el despido de Zamora corresponde un “cambio de estructura” y a una reformulación de la Dirección de Programación. Zamora, quien también es esposo de la animadora Natalia López, señaló escuetamente a The Clinic que no entiende su desvinculación.

“Solo puedo decir que llego con el canal en cuarto lugar y me voy con el canal en segundo lugar. Y no entiendo por qué paso si estábamos trabajando muy bien en programación“, afirmó.

El mail que mandó Canal 13 a sus trabajadores

La casa televisiva envió un correo electrónico a sus trabajadores para informar los cambios que ocurrieron este viernes. “Canal 13 informa que desde el día de hoy, la Dirección de Estrategia y Desarrollo de Negocios se reformulará, mientras que la Dirección de Programación volverá a reportar directamente a la Dirección Ejecutiva, con el objetivo de potenciar aún más la cadena de valor y los contenidos del 13“, señalan.

“La Dirección de Programación será liderada desde hoy por Pamela Díaz Sanhueza, quien hasta ahora se desempeñaba como Productora Ejecutiva del matinal ‘Tu Día’ desde el año 2022, y quien asumirá el cargo en reemplazo de Alexis Zamora Castro”, añade el comunicado. “Asimismo, se informa que tanto la Dirección Digital como la Gerencia de Producción volverán a reportar directamente a la Dirección Ejecutiva”.

Díaz Sanhueza es periodista de la Universidad Diego Portales con un magíster en Comunicación Estratégica de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fue reportera policial en el departamento de prensa de Mega. Después asumió en Chilevisión la producción ejecutiva de “La jueza” y de su matinal “Gente como tú”, mismo cargo que posteriormente ejerció en “Buenos días a todos” de TVN.