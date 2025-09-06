“Se encuentra estructuralmente estable”: Euromarina II deja de ser inhabitable y residentes se preparan para regresar tras más de un año 

La Municipalidad de Viña de Mar dejó sin efecto el decreto de inhabitabilidad del edificio Euromarina II, que había sido firmado por la alcaldesa Macarena Ripamonti el 18 de junio de 2024, luego de un socavón que se produjo como consecuencia de intensas precipitaciones. La Dirección de Obras Municipales acreditó el término de las obras correspondientes por parte del Serviu.

El edificio Euromarina II, que había sido completamente desalojado tras un decreto municipal que lo declaraba como inhabitable, podrá volver a recibir a sus residentes.

Según informó El Mercurio de Valparaíso, la Municipalidad de Viña de Mar dejó sin efecto el decreto que había firmado la alcaldesa Macarena Ripamonti, el 18 de junio de 2024.

Esta determinación se tomó luego de que la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Viña del Mar, acreditara el término de las obras por parte del Serviu, fundamentalmente en la reparación y reforzamiento del colector de aguas lluvia.

“Las obras han sido ejecutadas y concluidas, no existiendo trabajo pendientes”, sostiene el informe de la DOM viñamarina expuesto por el ya citado medio.

Asimismo, se dio a conocer que el Serviu informó que “el edificio Euromarina II se encuentra estructuralmente estable”.

También se destacó que esta nueva condición fue “ratificada por el informe técnico elaborado por el ingeniero civil Carlos Mondaca Delgado, profesional responsable del proyecto de reparación del colector”.

Residentes se preparan para regresar al Euromarina II

Con esta determinación por parte de la Municipalidad de Viña de Mar, los residentes del edificio Euromarina II, ubicado en el sector de Reñaca, se preparan para regresar al inmueble que debieron abandonar en junio del año pasado.

“Aún no nos han notificado, pero me parece una súper buena noticia, porque cada día está más complejo esto. Hay algunos vecinos que lo están pasando pésimo porque no pueden volver”, comentó al respecto Tomás Candia, miembro del Comité de Administración del Euromarina II.