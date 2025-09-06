Con traslado a Buenos Aires o Lima y a través de un piloto chileno: el especial operativo para que Ethan Guo logre recuperar su avión 

La defensa del piloto e influencer estadounidense y la Fiscalía llegaron a un acuerdo para que la aeronave, hoy en la Antártica, pueda ser recuperada por su propietario. El director general de Aeronáutica Civil, el general Carlos Madina, fue clave para alcanzar esta resolución. "Volveré a volar el avión y continuaré con el viaje", valoró el propio Ethan Guo.

Compartir

Durante la mañana de este sábado llegó a Punta Arenas el piloto e influencer estadounidense Ethan Guo, luego de estar casi dos meses sin poder salir de la Base Presidente Eduardo Frei Montalva, a raíz de su aterrizaje sin autorización en el Aeródromo Teniente Rodolfo Marsh Martín del Territorio Antártico.

La llegada a Punta Arenas de Ethan Guo, a bordo del rompehielos “Almirante Viel”, forma parte de la suspensión condicional del procedimiento en su contra, la que implica una donación de 30 mil dólares a la Fundación Nuestros Hijos, abandonar el país en un plazo de 72 horas, y no regresar a Chile durante los próximos tres años.

La donación y su salida del país se concretarán en los próximos días, pero para Guo aún queda un asunto pendiente: la recuperación de su avión Cessna 182Q, hoy varada en la Antártica. Para ello, su defensa llegó a un acuerdo con la Fiscalía que conllevará a un especial operativo.

“El avión es de propiedad de mi cliente, por lo tanto tendrá que ser regresado a su legítimo propietario. Probablemente lo entregaremos en una ciudad distinta a Santiago, estamos evaluando probablemente Buenos Aires, Lima o una ciudad como aquellas”, declaró el abogado Jaime Barrientos, defensor del piloto e influencer norteamericano.

En ese sentido, Barrientos remarcó que el director general de Aeronáutica Civil, el general Carlos Madina, tuvo un rol fundamental en este acuerdo con el Ministerio Público, para que Guo pudiera recuperar su avión.

“Con la Fiscalía hemos cerrado un acuerdo que valoramos. El director general de Auronáutica civil, el general Madina, en una reunión que sostuvimos hace días atrás, comprometió su ayuda para permitir que la aeronave regrese volando con un piloto chileno, cosa que esperamos que ocurre dentro de las próximas semanas”, detalló Barrientos.

Ethan Guo, en su llegada a Punta Arenas, valoró su acuerdo y avisó que una vez que recupere su aeronave, continuará con su viaje por los siete continentes, en el que busca recaudar un millón de dólares para la investigación contra el cáncer infantil y así apoyar al hospital St. Jude.

“Ellos autorizaron a otro piloto para volar el avión. Cuando el avión esté en Chile, Argentina y otro país, volveré a volar el avión y continuaré con el viaje. Esperemos que pueda terminar”, declaró Guo.

Además, Guo manifestó su agradecimiento a los chilenos con los que tuvo que convivir durante los últimos dos meses. “Estoy muy agradecido, toda la gente que conocí ha sido muy buena y creo que representa a Chile. Gente amable y cariñosa”, expresó.

La advertencia que había hecho la Fiscalía

Cabe recordar que el pasado 15 de agosto, en una entrevista con El Mercurio, el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, advertía un complejo panorama respecto a la situación de la aeronave de Guo.

Al referirse a la salida judicial que se alcanzó para suspender la causa en contra del influencer, Crisosto planteaba lo siguiente: “El avión no es parte de la suspensión condicional. ¿Qué hará el señor Guo con su avión y cómo lo saca de allá? Es un asunto estrictamente personal de él. Ahora, los requisitos aeronáuticos para volar a la Antártica y despegar de ella de toda la norma aeronáutica, internacional, nacional y lo que deriva del Tratado Antártico, hacen bien difícil, si no imposible, que esa nave pueda ser sacada volando desde ese continente. Todo indica que la única forma de que ese avión va a poder salir de la Antártica es desguazado”.