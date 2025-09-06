“Con Valparaíso y su patrimonio no se juega”: los argumentos de Camila Nieto tras negarse a pactar una salida alternativa con el artista visual Danny Reveco

La Municipalidad de Valparaíso decidió no respaldar la postura del fiscal Javier Carrasco, en cuanto a ofrecer una salida alternativa al artista visual que fue formalizado por daño reiterado a monumento nacional, daño simple a otros inmuebles y hurto simple. "Como municipalidad no estamos disponibles para llegar a un acuerdo que obvie la gravedad del delito cometido", manifestó Nieto. Estas acciones por parte de Reveco se dieron en el marco de su montaje "El lenguaje no alcanza", que contó con financiamiento del Fondart.

La Municipalidad de Valparaíso decidió no respaldar la posibilidad de brindarle una salida alternativa al artista visual Danny Reveco, quien fue formalizado por daño reiterado a monumento nacional, daño simple a otros inmuebles y hurto simple.

Fue el fiscal Javier Carrasco, en el marco del cierre de la investigación, quien propuso la suspensión condicional del procedimiento en contra de Reveco. Otros querellantes del caso, como el Consejo de Defensa de Estado y el Duoc UC, se habían mostrado dispuestos a esta salida alternativa. Incluso el CDE había sugerido que el artista pagara $3,7 millones en cuotas para compensar los daños efectuados.

Pero la Municipalidad no estuvo en la misma línea de esos otros querellantes, por lo que la falta de consenso evitó que se concretara la salida alternativa que impulsaba el Ministerio Público.

“Con respecto al rayado y maltrato del patrimonio de nuestra ciudad, como administración hemos tenido una sola línea: el patrimonio no se raya, se cuida. Es por eso que como municipalidad no estamos disponibles para llegar a un acuerdo que obvie la gravedad del delito cometido”, declaró al respecto la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, según consigna El Mercurio.

En ese sentido, la jefa comunal remarcó los motivos de su corporación para negarse a pactar una salida alternativa. “Con Valparaíso y su patrimonio no se juega y tenemos un rol importante en el resguardo del interés patrimonial de la comuna”, estableció.

Cabe mencionar que Danny Reveco fue formalizado el pasado 19 de mayo, quedando con las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a los edificios patrimoniales que resultaron con daños.

La controvertida acción de Danny Reveco

Los delitos imputados a Danny Reveco se dieron en 2023, mientras el artista preparaba su montaje “El lenguaje no alcanza”, cuya exposición se desarrolló en el Parque Cultural de Valparaíso, entre diciembre de 2023 y enero de 2024.

En medio de esa performance, Reveco exhibió grabaciones en las que él mismo aparece realizando rayados en distintos edificios del Área Histórica de Valparaíso, nombrada Patrimonio de la Humanidad, como también sustrayendo letras del Edificio Cousiño del Duoc UC (que es Monumento Histórico).

Junto con ello, este caso provocó una gran polémica, ya que la exposición en la Ex Cárcel fue fue financiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart) por un valor cercano a los $21 millones, cuyo monto debe ser restituido por parte de Reveco.