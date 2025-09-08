Departamentos, oficinas y locales comerciales: los proyectos que reemplazarán siete estaciones de Aramco en Santiago

La inmobiliaria Baker, vinculada a Southern Cross, ya cuenta con seis anteproyectos aprobados de uso mixto para construir en terrenos que actualmente arrienda Aramco, y está a la espera de un séptimo. Según explica la empresa en su análisis razonado, existen condiciones contractuales que permiten la salida de los arriendos a partir del 2028.

Hace algunos años, la inmobiliaria Baker, ligada al fondo de private equity Southern Cross, comenzó el desarrollo de anteproyectos sobre terrenos actualmente arrendados por Esmax, sociedad operada por Aramco en Chile-. Se trata de seis iniciativas que consideran una reconversión hacia proyectos de uso mixto, que combinan residencial, comercial y logístico, aprovechando su ubicación estratégica.

A mediados de mayo de este año, The Clinic reveló que Southern Cross puso en venta su brazo inmobiliario Baker, el principal arrendador en Chile de estaciones de servicio de la gigante saudí. De acuerdo a sus estados financieros, al 30 de junio de 2025, la firma administraba una cartera valorizada en más de $205.3000 millones, y su portafolio estaba compuesto por 95 activos distribuidos a lo largo del país, de los cuales 89 estaban arrendados por Aramco a largo plazo.

Así las cosas, en paralelo a este proceso, Baker informó en su análisis razonado del segundo trimestre que “cuenta con 7 terrenos estratégicamente ubicados, actualmente arrendados y operados por Esmax, que se encuentran en posiciones privilegiadas dentro de la red”.

Agrega que “estos activos poseen un alto potencial de generación de valor en el corto plazo, dado que permiten potenciales desarrollos inmobiliarios alternativos de mayor escala”. Tras ello, la compañía precisa que, en el caso de estas propiedades, existen condiciones contractuales que le permiten terminar anticipadamente los contratos a partir del año 2028.

Los anteproyectos en terrenos que hoy arrienda Aramco

En el detalle, Baker indica que posee siete predios de alto valor -actualmente arrendados y operados por Esmax-, con anteproyectos “aprobados para desarrollos alternativos y a gran escala, respaldadas por opciones contractuales de salida de los arrendamientos vigentes a partir de 2028”.

Además, plantea que en los 82 contratos de largo plazo restantes, Baker tiene la alternativa de optar por no renovar 16 de los contratos, al momento de su vencimiento, para potencialmente, empujar desarrollos inmobiliarios.

Se trata de iniciativas en distintas comunas de Santiago: una de ellas -de acuerdo a los documentos municipales a los que tuvo acceso este medio- es el terreno ubicado en la intersección de Avenida Las Condes con San Francisco de Asís, a pasos del Cantagallo, y del paño en Américo Vespucio Norte Con Vitacura. En este caso, el proyecto contempla un edificio de siete pisos que incluye viviendas, bodegas y seis locales comerciales.

Por otro lado, el desarrollo de Vitacura considera una construcción de siete pisos, que incluye viviendas, bodegas y seis locales comerciales.

Los documentos revelan que a estos se suman anteproyectos aprobados en la intersección de Avenida Francisco Bilbao con Antonio Varas y otro en Eliodoro Yáñez 921, ambos en situados en Providencia. A su vez, hay un paño en Avenida José Pedro Alessandri, en Ñuñoa, cerca del Estadio Nacional; y otro más en Bellavista, junto al Teatro Mori, en Recoleta.

A lo anterior se suma la valiosa esquina de Vitacura con Padre Hurtado, que contempla dos edificios de hasta nueve pisos para viviendas y oficinas, más una placa comercial con nueve locales. En este caso, el anteproyecto previo, según señalan fuentes al interior de Southern Cross, venció hace unas semanas y ahora se encuentran en proceso de renovación.