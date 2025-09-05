Empresa minera acusa “maquinación fraudulenta” en contrato de transporte: el supuesto fraude que levanta alertas en expansión de Quebrada Blanca

Teck presentó una medida prejudicial ante el 15° Juzgado Civil de Santiago, en la que acusa una supuesta "maquinación fraudulenta" entre administradores de contrato y un proveedor de transporte, que habría elevado artificialmente el precio de un convenio desde US$3 millones a US$70 millones durante la expansión del yacimiento Quebrada Blanca.

La empresa minera Teck se encuentra preparando una demanda por indemnización de perjuicios, en el marco de la expansión de su yacimiento de cobre Quebrada Blanca, ubicado en la Región de Tarapacá.

Y es que según una medida prejudicial ingresada por la compañía al 15° Juzgado Civil de Santiago, el administrador del contrato por parte de Teck, intermediario externo a la compañía, junto con el operador que gestiona al proveedor Transportes Cargotrans Tarapacá, habrían elevado artificialmente el precio del convenio, en lo que en la minera denominan como “maquinación fraudulenta”.

De acuerdo a lo que relató Teck ante el tribunal, gracias a una denuncia anónima y sus propias investigaciones, descubrió que los administradores del contrato por parte de la empresa minera y de Cargotrans eran “viejos conocidos y exsocios comerciales”.

El contrato, originalmente firmado el 1 de abril de 2019, tenía un precio máximo convenido de US$3 millones. Pero entre abril de 2020 y marzo de 2023, los administradores efectuaron 15 modificaciones al acuerdo, cuyo valor subió 2.300%, hasta US$70 millones.

Esta alza, señala la acción judicial, “carece de cualquier justificación económica-comercial a la luz de los servicios que la futura demandada le prestaba a mi representada (Teck)”.

La supuesta “maquinación” tuvo lugar en un contexto en que Teck apuesta por la fase 2 de Quebrada Blanca. Aunque esta semana anunciaron que aplazarán los principales proyectos de crecimiento hasta que Quebrada Blanca “alcance un estado operacional estable y cumpla los objetivos de puesta en marcha”.

“Se hace presente que, en este tipo de megaproyectos, es usual que los dueños -Teck en este caso- contraten a expertos internacionales para que desarrollen la ingeniería, gestionen, administren y los representen en la ejecución de los mismos. Para el proyecto, Teck contrató a Bechtel Chile Limitada (“Bechtel”), filial de Bechtel Corporation. Como consecuencia de ello, en el Contrato celebrado con Cargotrans, Teck actuó representado por Bechtel”, desliza el texto.

Y agrega que “en el marco de la construcción y ejecución de este megaproyecto, Teck debió celebrar múltiples contratos con terceros, siendo uno de ellos el contrato objeto de esta presentación, que decía relación con el servicio de transporte de bienes y materiales desde y hacia el proyecto, logística y bodegaje”.

Las posturas de ambas partes

Consultado por El Mercurio, el abogado de Cargotrans, Ricardo Lama, indicó que la empresa “se presentó a la audiencia respectiva, acompañó todos los antecedentes atingentes entre las partes (esto es, Cargotrans y Teck), haciendo presente la existencia de las cuatro auditorías que se hicieron a los contratos en cuestión, pedidas por Teck, y que constataron la efectividad de los servicios y de sus pagos, todos ellos, totalmente ajustados al contrato y sus bases, lo que demuestra que Cargotrans no ha intervenido en ninguna maquinación”.

Por otro lado, desde Teck comentaron al mismo medio que “la medida prejudicial presentada por Teck Quebrada Blanca aún se encuentra en tramitación ante los tribunales ordinarios. Una vez que esta medida concluya, se evaluarán los cursos de acción que correspondan”.