Con restauración del humedal, áreas verdes y canchas de fútbol: el parque de 11 hectáreas que Maipú construirá tras el cierre del Campamento Japón

Tras el desalojo definitivo del Campamento Japón, la Municipalidad de Maipú comenzará en diciembre la construcción del Parque La Aguada – El Pajonal, un espacio de 11 hectáreas que incluirá la restauración de un humedal estacional, áreas verdes con especies nativas y equipamientos deportivos para la comunidad.

El martes se concretó el desalojo del Campamento Japón de Maipú, que por 14 años se emplazó en el límite con Cerrillos por las calles Alaska, Av. Lumen, Primo de Rivera y Av. Salvador Allende. La toma llegó a albergar a 233 personas, y en el último tiempo varios abandonaron el lugar ante el inminente desalojo. Ahora, la municipalidad se prepara para construir un parque en el terreno que quedó desierto.

Se trata del proyecto Parque La Aguada – El Pajonal, que se proyecta que comience a ser construido desde diciembre. Ahora se realizará el cierre perimetral del espacio, la demolición de estructuras, remoción de escombros, desratización y otras labores. Luego de la limpieza, se iniciará el provso de habilitación para iniciar las obras principales.

El nuevo parque de Maipú tendrá 11 hectáreas de extensión y cuenta con una inversión de $21 mil millones, proveniente del Serviu Metropolitano.

A fin de año iniciará la restauración del humedal estacional, habilitación de laderas y corredores naturales. Estará compuesto en un 80% de especies vegetales nativas y 20% introducidas. El proyecto incluyen la construcción de cinco plazas de acceso que estarán distribuidas en los ingresos al parque; una cancha de futbolito; dos multicanchas; pista de skate; zona de calistenia; juegos infantiles; pérgolas, muros de contención; y mobiliario inclusivo.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, manifestó que “su ejecución posee toda una pertinencia medioambiental con las distintas especies que se van a ir plantando y desarrollando en el sector, por lo tanto, va a tener un impacto no solo social en los vecinos, sino también ambiental en la comuna que, para nosotros, es fundamental”.

Se estima que el parque estará habilitado tras las obras que se extenderán por un plazo de 616 días de corrido.