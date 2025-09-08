Diputado Hernán Palma tras sufrir su octavo robo en seis meses: “Se me pasan por la cabeza teorías conspirativas”

El diputado denunció que ayer sufrió la vandalización de su casa, y que en la misma semana también sufrió un robo en su oficina distrital, que fue el sexto en seis meses. En conversación con The Clinic comenta también que en junio le robaron el celular mientras estaba en el mall con su hija, lo que le ha llevado a pensar de que no son hechos fortuitos.

En la noche de este domingo, el diputado Hernán Palma compartió mediante sus redes sociales que fue víctima de un robo, tras llegar a su hogar y encontrar la vivienda vandalizada. Delincuentes se llevaron el auto de su pareja y electrodomésticos. Ante esto, el parlamentario transparentó que fue el segundo robo que sufrió en la semana, ya que pocos días antes su oficina distrital ubicada en Puente Alto también fue vandalizada.

Y como si fuera poco, la misma oficina había sufrido seis robos antes entre marzo y la fecha. El legislador representante del distrito 12 tiene su vivienda en el límite de Peñalolén y La Florida. Ahí sufrió la última vandalización. Pero además, en junio de este año le robaron el teléfono en el mall Plaza Egaña mientras paseaba con su hija. Con esto, cerró una seguidilla de ocho robos en solo seis meses.

“No es una situación que me afecta solamente a mí, acá hay una crisis de seguridad evidente que yo creo que se constituye en un tema de Estado”, señala a The Clinic el diputado Hernán Palma.

Sobre los robos, comenta que “la semana anterior, entraron por sexta vez a mi casa distrital. Nos habían dejado descansar algunos meses. De verdad que eran un par de cosas, pero genera mucha inseguridad en uno, y en el equipo que trabaja con uno. Nadie se atreve a estar ahí, ahora, por temor a que mientras está en la casa, en la sede, lo puedan asaltar. Incluso insegurizan a los vecinos”.

Ante esto, el parlamentario ha evaluado cambiar de lugar su oficina distrital. Sin embargo, nada le asegura que no le vuelva a ocurrir. Esto, considerando que la propiedad se encuentra en plena Av. Concha y Toro en Puente Alto, y que pese a tomar medidas de resguardo, los delincuentes continúan arreglándosela para entrar a la vivienda.

Los descargos del diputado Hernán Palma ante un nuevo robo

Cuando llegó a su casa en Peñalolén, el diputado Hernán Palma intuyó inmediatamente que algo pasaba. En la entrada no estaba el auto de su pareja, quien se encontraba en el momento en Valparaíso. Y al entrar se encontró con la escena del robo, todo dado vuelta y la ausencia de algunas pertenencias. “Yo lo constaré como a las 10 de la noche cuando volví a mi casa ayer. Ha pasado ya por el mediodía y recién ahora estoy como empezando a tener algún grado de angustia y de susto”, comenta.

Y agrega “si esto pasa en un sector que es como clase media, que tiene ciertas normas de seguridad, qué se puede esperar por todos lados. Estamos con problemas de seguridad graves”.

La pieza del diputado Hernán Palma. Foto: X.

Ahora le robaron el auto, un televisor –que horas después cree haber visto en venta en plena calle-, una guitarra, entre otras cosas. En robos en su oficina se han llevado muebles que son propiedad del Congreso, electrodomésticos, un calefont, computadoras, entre otras cosas. Pero advierte “acá lo que pasa es que lo que más se roban es la tranquilidad”.

“Afortunadamente no he sido víctima, ni yo, ni la gente, de ninguna forma de violencia física. Pero hay una violencia psicológica, entonces uno queda insegurizado, el equipo que trabaja con uno queda insegurizado”, añade.

Las conclusiones del diputado Palma tras la ola de robos

Luego de ser víctima de todos estos robos, el diputado Hernán Palma ha llegado a pensar que esto va más allá de la mala suerte. Aunque reconoce que el problema de seguridad afecta a toda la población, ha levantado sus sospechas.

“Empiezan las teorías conspirativas. Me pregunto si no será algún grupo de ultraderecha, por temas de derechos humanos que yo he sido bien vehemente, o con el tema Palestina. O serán los narcos, porque como soy médico en salud mental, el tema de las adicciones es un tema que yo estoy permanentemente conversando en las comunidades”, manifiesta. Pero reitera, “son teorías conspirativas que a algunos se les pasa por la cabeza”.

Al mismo tiempo, que un diputado de la República sufra ocho robos en seis meses, también deja un precedente.

“Una persona que está más expuesta públicamente piensa otro tipo de alerta. Pero quisiera decir que acá la alerta es generalizada, es para toda la comunidad. O sea, si le roban a un parlamentario, un médico, demás, ¿por qué no le van a robar a cualquier vecino, no?“, concluye el diputado Hernán Palma.