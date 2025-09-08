El polémico “Plan de marchas sin violencia” de Kast: infiltración de carabineros, uso de pistolas taser y persecución civil a organizadores en caso de disturbios

El candidato del Partido Republico presentó un plan para enfrentar disturbios en manifestaciones. Su programa incluye la creación de una Fiscalía Antidisturbios, fortalecer el uso de armas no letales, y perseguir a quienes convoquen u organicen marchas en caso de que haya casos de violencia.

Esta mañana el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, junto a dirigentes de su partido y del Partido Social Cristiano, dieron a conocer el “Plan Marchas sin Violencia”, una iniciativa que busca erradicar la violencia en manifestaciones públicas.

El abanderado republicano enfatizó que “el derecho a marchar se debe respetar, pero ese derecho tiene que ser en paz, sin violencia”. En esa línea, recalcó que en los últimos años se ha evidenciado la destrucción de zonas cercanas donde se llevan a cabo estas manifestaciones. Por lo mismo, señaló que “esto requiere un Estado firme, normas claras. Se señale que la paz social no se decreta, sino que se debe garantizar la paz social. El gobierno no ha garantizado la paz social ni para los funcionarios de carabineros, ni para la ciudadanía”.

Entre otras cosas, Kast manifestó que es necesario “mayor inteligencia preventiva”. Esto implica que fuerzas policiales puedan infiltrarse en marchas, con el fin de recopilar antecedentes sobre quienes generen disturbios en manifestaciones.

“Dentro de estas manifestaciones Carabineros pueda infiltrar las marchas y pueda determinar quiénes son los responsables, los que dirigen esta situación. Sabemos que esto puede ser riesgoso para carabineros, pero creemos que es absolutamente necesario. No solo contar con drones o inteligencia artificial, sino que saber en detalle quiénes son los que organizan a estos grupos. Quienes son los más violentos”, postuló el candidato.

El plan de marchas sin violencia de José Antonio Kast tiene siete puntos principales, que incluyen el uso de armas no letales para enfrentar disturbios y la creación de una fiscalía especializada en manifestaciones.

Las propuestas de Kast para enfrentar la violencia en marchas

Son siete los puntos que incluye la propuesta de Plan marchas sin violencia de Kast. El primero es un refuerzo a la legislación, que se basa en prohibir y sancionar a quienes se cubran el rostro, como el uso de capuchas, overoles y otros elementos similares. “Esperamos que el que marche lo haga a cara descubierta, que se haga responsable de lo que está realizando”, acusó el candidato republicano.

Por otro lado, el plan promueve que “Carabineros y otros agentes de control de orden público podrán resguardar sus rostros e identidades, para no ser objeto de hostigamiento personal o familiar”.

Esta propuesta va de la mano con otras medidas legales, como reforzar el control de identidad en el contexto de manifestaciones. Esto incluye establecer perímetros de acceso a lugares de movilización, con control de identidad y pertenencias. Así también advirtió que de ser necesario se aplicará la Ley de Seguridad Interior del Estado, que implica utilizar la inteligencia policial para detectar y detener a quienes generen disturbios.

Además, el candidato plantea que se debe reforzar los elementos disuasivos no letales, más allá del agua y gases. Entre esto propuso hacer uso de armamento no letal, como las pistola taser, y de armas que disparan lazos para atrapar personas. Junto con esto, planteó el “uso de la pintura para identificar a quiénes usan distintos elementos para disfrazarse”.

El plan de Kast propone que “el que organiza la marcha, la paga”. Esto implica que si alguien convoca a estas marchas, buscarán vía legal que quienes convoquen, inviten y organicen “van a tener que pagar los daños. Se va a exigir cualquier instrumento, como boletas de garantía. Situaciones de que si algún dirigente de organización o partido político convoque o apoye estas marchas, se le perseguirá civilmente por cualquier daño y perjuicio que sufra la estructura pública y bienes particulares“, sostuvo el candidato republicano.

Finalmente, el programa busca crear una fiscalía “antidisturbios” especializada en marchas. Una Fiscalía en terreno para movilizaciones, monitoreando la eventual ocurrencia de hechos delictivos, con el objeto de

facilitar la identificación, captura y sanción de los delincuentes”, dice la propuesta.