El inquietante caso de los cazadores de palomas y las especulaciones de rescatistas: “Tenemos pistas de que hay un restaurante que las compra, para la carne”

A través de redes sociales, diversas personas han dado a conocer una reciente y curiosa problemática: el robo de palomas en Santiago. Según relatan testigos, los ladrones utilizan hilos para agarrar sigilosamente de las patas a las aves que caminan por los parques. Una vez que las capturan, las palomas son puestas en cajas o en sus bolsillos y transportadas a destinos desconocidos. María Cueto, rescatista de aves, cuenta que constantemente le llegan mensajes y videos a su Instagram, junto a pantallazos de denuncias de Sosafe, con varios casos que acusan lo mismo.

“Persona cazando y matando palomas, para luego echárselas al bolsillo y meterlas al auto en que anda”, es solo una de las denuncias, realizada a través de Sosafe. Según cuenta Cueto, estos robos se concentran en Santiago Centro: Plaza Brasil, Barrio República y en Bellas Artes.

“Organicé una vigilia y nos paseamos por varias partes de Santiago e intentamos seguir a un tipo que llevaba varias, pero se metió a un cité”, asegura Cueto. “No sabemos qué hacen con ellas, pero tenemos pistas de que, por lo menos por el Barrio Brasil, hay un restaurante que las compra. Las usan para la carne”, relata Cueto.

“Hay un tipo cazando palomas (…) me dijo que se las vende a un restaurante por luca”

Otro testigo increpó a una persona que se llevaba palomas, comunicándole a la rescatista la información que obtuvo. “Yo logré que una persona hablara con uno de los cazadores. Me dijo, ´oye, estoy pasando por aquí (Plaza Brasil) y hay un tipo cazando palomas, lo acabo de encarar y me dijo que se las vende a un restaurante por luca´. Eso me dijo”, asegura Cueto.

El problema, relata la rescatista, es que como las palomas son plaga, “hay un vacío legal respecto a eso”. “Entonces, aquí yo lo que he estado intentando hacer es tratar de corroborar que efectivamente esas palomas son destinadas a consumo, para poder hacer la denuncia a través del Minsal”, afirma.