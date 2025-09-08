Tiempo Libre8 de Septiembre de 2025
El día que el ‘Mono’ González confesó que creía que jamás iba ganar el Premio Nacional de Artes Plásticas: “Nunca me lo voy a ganar y no importa”
El reconocido muralista Alejandro "Mono" González confesó a The Clinic hace tres años atrás: "Nunca voy a ganar el Premio Nacional de Artes Plásticas". Hoy, lo que creía imposible se hace realidad. Este lunes 8 de septiembre, "Mono" fue reconocido por el Ministerio de las Culturas con el Premio Nacional de Artes Plásticas 2025. "Su obra no sólo embellece espacios públicos, sino que también invita a la reflexión política y social", valoran desde el ministerio. Entre sus creaciones, destaca "El Primer Gol del Pueblo Chileno" realizado junto a Roberto Matta en 1971.
Este lunes 8 de septiembre, el muralista Alejandro “Mono” González (78) fue reconocido con el Premio Nacional de Artes Plásticas 2025. Su trabajo se caracteriza por estar relacionado a la política: pintó murales para la campaña de Salvador Allende y fue uno de los fundadores de la Brigada Ramona Parra (BRP), que es el grupo de muralistas del Partido Comunista. En conversación con The Clinic, hace tres años atrás, “Mono” confesó: “Yo creo que nunca voy a ganar el Premio Nacional de Artes Plásticas, pero me gusta provocar esa discusión”.
El artista había sido postulado en tres ocasiones anteriores al premio. En ese contexto, en 2022 aseguró: “No, no es que me gustaría (ganar el premio). No tiene que ver con lo personal. Incluso, creo que nunca me lo voy a ganar y no importa”. Hoy, lo que creyó imposible se hace realidad.
“Me ven como un viejo porfiado que anda pintando calles”: Mono González hace tres años atrás sobre la posibilidad de obtener el premio
“Yo sé que me miran con respeto, pero también con lástima, ¿en qué sentido? Me ven como un porfiado, un viejo porfiado que anda pintando en las calles. Pero yo soy feliz con respecto a los resultados… El premio no es por ambición personal, sino que es visibilizar esta cultura de la que estamos hablando en la calle, es provocar una discusión, incluso para que en las universidades se discuta, se estudie, se analice el arte callejero”, agregó en esa oportunidad sobre el premio.
El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, valoró el trabajo y la trayectoria del muralista a través de sus redes sociales. “A través de su arte, ha mantenido viva la tradición del muralismo como una herramienta de expresión y transformación social”, reconocen.
“Su obra no sólo embellece espacios públicos, sino que también invita a la reflexión política y social, consolidándose como un patrimonio cultural vivo que dialoga con la historia y la identidad chilena”, agregan.
Entre sus murales más emblemáticos se encuentran los de la estación Parque Bustamante del metro de Santiago, el Hospital del Trabajador y El Primer Gol del Pueblo Chileno, realizado junto a Roberto Matta en 1971. “Mono” también pintó uno de los murales usados para la franja electoral del ahora presidente Gabriel Boric. La obra de 48, 2 metros cuadrados está ubicada en Villa Queronque, Limache.
