Héctor Pinto advierte de un fútbol chileno estancado: “Nos faltan buenas competencias, sobre todo en la formación, por eso nos cuesta tanto sacar jugadores”

En un nuevo capítulo de El Gerente, el exseleccionador reflexiona sobre su carrera, habla de la medalla de bronce en Sydney con Iván Zamorano y Marcelo Salas como líderes motivadores, y aborda la crisis del fútbol formativo. "A los 17 años ya el jugador tiene que estar en el primer equipo. Para eso tenemos que ver si los planes y programas del fútbol formativo están siendo los adecuados para acelerar un poco el proceso", asegura Pinto.

Compartir

En un capítulo nuevo capítulo de El Gerente, podcast de The Clinic conducido por Ian Mac-Niven y Nelson Osses, el histórico entrenador chileno, Héctor Pinto, reflexiona sobre su carrera, habla de la medalla de bronce en Sydney con Iván Zamorano y Marcelo Salas como líderes motivadores, su tándem con Nelson Acosta y desmenuza la crisis del fútbol formativo.

Sobre este último tema y en relación a la participación de la selección Sub 20 en el Mundial de la categoría que se juega en el país a partir del 27 de septiembre, Pinto enfatiza que la preparación no ha sido la adecuada. “Conozco mucho al Nico Córdova, también lo tuve como jugador. Por lo tanto puedo conversar y decirle muchas cosas a él. Siento que la preparación de la Sub 20 no ha sido de las mejores. Me acuerdo en la época mía de técnico de selecciones nos íbamos a jugar a Gradiska (Bosnia y Herzegovina), a Holanda, a varias partes”.

Según el exseleccionador de La Roja Sub 17, el conjunto nacional debiera estar en el exterior preparándose para este Mundial. “No me gusta lo que está pasando, que al Nico lo llamaran para estos dos partidos. Ya lo tienen desconcentrado, lo desenfocaron. A lo mejor él dirá ‘no es que hay otra persona’, pero el responsable es el Nico. Y van a venir las críticas y van a venir cosas, más desenfocado va a estar”.

Y agrega: “Ojalá nos vaya bien por él, y para que despierten un poco al medio y digan: ‘por aquí tenemos que trabajar’. Pero yo creo que el trabajo en sí le ha faltado internalizarse, jugar allá (Europa) con equipos que tienen otro ritmo. Nos faltan buenas competencias, sobre todo en la formación, y no las tenemos, por eso nos cuesta tanto sacar jugadores”.

La crisis del fútbol formativo

Consultado sobre las deficiencias de los entrenadores actuales, Héctor Pinto señala que en su época los futbolistas jóvenes eran proyectos y no se saltaban etapas. “Iban cumpliendo un plan de trabajo. Hoy día, qué es lo que quieren los empresarios -los dueños de los clubes- un jugador de 13-14 años ya lo quieren tener listo para exportarlo”.

“Alfonso Swett, expresidente de Universidad Católica, dijo: ‘Tenemos que olvidarnos de formar y educar tanto’. Es parte de; la educación de los jugadores. Lo que quiero son jugadores de fútbol. Y es cierto. Hay que compatibilizar ambas cosas para sacar futbolistas antes de (tiempo)“.

Pinto señala que a los 17 años el jugador ya tiene que estar en el primer equipo. “Para eso tenemos que ver si los planes y programas del fútbol formativo están siendo los adecuados para acelerar un poco el proceso”.