El duro mensaje de Claudio Bravo por el presente del fútbol chileno: “Necesitamos jugadores que se ganen el respeto, no con likes, sino con cada choque”

El excapitán de La Roja critica la actual situación del fútbol chileno con un potente mensaje tras la reciente eliminación en el Mundial Sub 20 y el fracaso en el último proceso mundialista. "Mientras sigamos valorando la estética por sobre la entrega, seguiremos perdiendo a los verdaderos guerreros. El talento sin carácter no gana batallas y no puedes competir", fue parte del mensaje del exportero de la selección chilena.

El fútbol chileno pasa por un momento delicado. La reciente participación de Chile en el Mundial Sub 20, que fue eliminado en Octavos de Final con un saldo negativo de tres derrotas en cuatro partidos, y el fracaso en el último proceso mundialista donde La Roja terminó en el último lugar de la tabla -que es el tercer Mundial consecutivo sin clasificar-, engloban el complejo presente el balompié criollo.

En ese sentido, Nicolás Córdova, actual entrenador de la selección Sub 20 y quien tomó el mando del equipo adulto en las dos últimas fechas de las Clasificatorias, fue el entrenador que le puso fin a la Generación Dorada para dar paso al recambio.

“Sería muy irresponsable de mi parte que en estas condiciones, ponga a jugadores que no van a estar presentes en el futuro, porque el futuro es hoy. Nosotros no podemos estar pensando en el 2030 pensando en lo que hicimos hace diez años atrás“, explicó Córdova a principios de septiembre de cara al último partido frente a Uruguay.

El fuerte mensaje de Claudio Bravo por el presente el fútbol chileno

Uno que sabe de éxitos vistiendo la camiseta de La Roja es el excapitán Claudio Bravo, bicampeón de América y el tercer jugador con más partidos en la selección, que se pronunció en su Facebook por el presente del fútbol chileno. Y lo hizo con un potente mensaje, con un testimonio del histórico Nemanja Vidić de fondo y lanzando sus dardos a los jugadores de esta generación.

“Nuestro fútbol no necesita más promesas con videos editados. Necesita jugadores que se ganen el respeto, no con likes, sino con cada choque, con cada mirada que diga: Por aquí no vas a pasar“, recalcó Bravo.

Y agregó: “Mientras sigamos valorando la estética por sobre la entrega, seguiremos perdiendo a los verdaderos guerreros. El talento sin carácter no gana batallas y no puedes competir“.

“En Chile se llenan de pruebas técnicas, de cronómetros, de evaluaciones estéticas del juego, y olvidan que el fútbol, como la vida. Se sostiene con corazón, coraje y sacrificio. Porque el fútbol no es solo jugar bien. ¡Es sentir, luchar y nunca rendirse!“, fue el mensaje del exportero de La Roja.