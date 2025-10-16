El recado de la figura argentina en el Mundial Sub 20 al público chileno: “Que sigan en contra que parece que es cábala, vamos a la final con todo”

Gianluca Prestianni es una de las figuras del cuadro trasandino, la que firmó su paso a la final de la cita planetaria. Después del partido, el delantero del Benfica lanzó sus dardos a la hinchada chilena presente en el Estadio Nacional. "Sabíamos que los chilenos iban a apoyar todos los equipos contra los que nos tocara final".

En un colmado Estadio Nacional con más de 40 mil personas, Argentina reafirmó su condición de favorito y timbró su paso a la final del Mundial Sub 20 con un ajustado triunfo por la mínima frente a Colombia.

El solitario tanto de Mateo Silvetti a los 72 minutos bastó para clasificar a los dirigidos por Diego Placente al partido definitorio.

Después del partido, Gianluca Prestianni dejó un recado para el público chileno, que se inclinó por apoyar a Colombia a lo largo del encuentro. Es más, contra Nigeria en Octavos de Final y frente a México en Cuartos, la tendencia de los hinchas nacionales fue la misma.

El recado de Gianluca Prestianni al público chileno

“Sabíamos que los chilenos iban a apoyar a todos los equipos contra los que nos tocara jugar. Que sigan en contra que parece que es cábala, vamos a la final con todo“, fue el recado del ariete argentino.

No es la primera vez que el delantero del Benfica lanza sus dardos al público nacional. “El ambiente sabíamos que iba a ser así con Chile. Están disfrutando e intentando de poder ganar el Mundial Sub 20 ya que quedaron afuera del otro”, dijo Prestianni en fase de grupos.

En sus declaraciones post partido, Prestianni fue más allá al criticar al equipo colombiano, quienes afirmaron en la previa de la semifinal que los argentinos eran “provocadores”.

“Vimos que hasta el técnico de ellos habló de que somos provocadores, pero es todo lo contrario, ninguno de nosotros sale a hablar antes del partido. Nosotros intentamos demostrar adentro de la cancha como pasó hoy”, subrayó.

Es más, se viralizó en redes sociales el festejo de la Albiceleste con una dedicatoria irónica: cantaron en el camarín “prenda la radio, enciendo la tele”, una canción con la que se identifica el cuadro colombiano.

De cara a la final de la cita planetaria, el delantero recalcó que “este grupo es una locura, matamos el uno por el otro. Nos queda la final. Intentaremos ganar el Mundial”, aseguró en zona mixta.

El próximo domingo a partir de las 20:00 horas, Argentina y Marruecos definirán al campeón del Mundial Sub 20 en el Estadio Nacional. En tanto, el sábado a las 16:00 horas será el partido entre Francia y Colombia por el tercer lugar, también en el reducto de Ñuñoa.