Kreamly: el productor y cantante chileno que junto a Young Cister llega al Top 50 Global de Spotify con su canción “QLOO*”

El género urbano chileno ahora se escucha en todo el mundo. La canción "QlOO*" del artista Young Cister y su productor Kreamly logró posicionarse en el Top 50 Global de Spotify. Además, el track se mantiene número #3 del Top 50 Chile, número #2 del Top 50 Argentina, #1 del Top 50 Perú y #3 del Top 50 España.

Nuestros artistas urbanos ya no solamente se escuchan en Chile, si no que están sonando en todo el mundo. La canción “QLOO*” del productor Kreamly es interpretada por él mismo junto al famoso cantante urbano chileno, Young Cister. Tiene más de 125.617 millones de reproducciones en Spotify y hoy se posiciona dentro su 50 Top Global. La canción chilena se posiciona en el puesto 43 del ranking.

La canción es el primer sencillo del próximo álbum de Young Cister “La Ciudad Nunca Duerme” y además de estar en número #3 del Top 50 Chile, se encuentra en el número #2 del Top 50 Argentina, #1 del Top 50 Perú y #3 del Top 50 España.

Además, el track se convirtió en el más escuchado de toda la carrera de Young Cister.

¿Quién es Kreamly?: el productor e intérprete de “QLOO*”

QlOO* fue producida por Wildbear y Kreamly, este último también colaboró de la interpretación. Kreamly ha estado en el ojo de público por su reciente hit. “QlOO*” salió hace tres meses y se ha mantenido desde ese entonces en el podio de las canciones más escuchadas de nuestro país.

Con solo 20 años, Kreamly ha logrado posicionarse como uno de los músicos más influyentes del género urbano. A los 15 años, estuvo al mando de “5 Star”, la canción de Eladio Carrion, quien es uno de los cantantes más grandes del trap en español. Luego, estuvo a cargo del álbum “Los Gangsters También Lloran” de Pablo Chill-e.

Este último tiempo, Kreamly ha sido la mano derecha de Young Cister, produciendo también su último disco “Planes de Medianoche”. “La ciudad nunca duerme” será el nuevo álbum donde estará el último gran éxito “QLOO*”.

Hoy, Kreamly se encuentra trabajando en su disco debut “El Kremoso”. El artista ya ha lanzado tres sencillos que serán parte de su nuevo álbum. “Cherry”, junto a Easykid y Pablo Chill-e, “Tokarte” con Juliano Sosa y Baby Jey y “Honey Moods”, junto a DJ Méndez, DrefQuila y Shisosaloud.