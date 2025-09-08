“La socialización es fundamental”: estudio revela que adultos mayores en Chile solo tienen a un amigo cercano

En promedio, los adultos mayores declaran contar con un único amigo o persona de confianza. Esta acotada red de apoyo impacta negativamente en el bienestar físico y emocional de este grupo etario, advirtió la investigación.

Una investigación, liderada por el académico de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca, Emilio Moyano Díaz, reveló que -en promedio- los adultos mayores declaran contar con un único amigo o persona de confianza. Algo que preocupa, tomando en cuenta que Chile es uno de los países que más rápido está envejeciendo según alertaron especialistas.

Lo anterior funciona como una alerta, dado que, al tener escasos vínculos sociales, los adultos mayores en Chile cuentan con menos apoyo emocional, una peor recuperación ante eventos críticos y mayor probabilidad de malestar anímico. En ese sentido, Moyano explicó que “la soledad se asocia a depresión, tristeza, bajas inmunitarias e incluso se asocia a una mayor mortalidad“.

Esta cifra de amistades es muy inferior a lo que se observa en Estados Unidos (EE.UU), donde la red social de los adultos mayores está entre siete u ocho individuos. “Personas que viven solas tienen mayor probabilidad de morir antes que aquellas que viven acompañadas. Por lo tanto, la vinculación social, todo lo que es red social de apoyo es sumamente importante para los adultos mayores en cualquier parte del mundo”, destacó.

Para el especialista, el contexto demográfico y familiar en nuestro país, agrega urgencia al tema investigado. “Con familias más nuclearizadas y menos redes sociales de apoyo, la soledad puede pasar inadvertida. Medirla bien es el primer paso para intervenir donde más se necesita”, recalcó.

El estudio fue dado a conocer durante un encuentro de investigadores del Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable (CIES), dependiente del CUECH. Este se realizó en el Centro de Extensión que la Universidad de Talca tiene en Santiago, donde se dieron a conocer nueve investigaciones orientadas a mejorar la calidad de vida en la vejez, considerando que Chile es uno de los países que más rápido envejece en el continente.