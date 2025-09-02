Nueva ley extenderá por 20 años la vigencia del carnet de identidad de mayores de 80 años y de 60 con dependencia severa

Esta iniciativa, que busca evitar que adultos con dependencia y personas mayores enfrenten trámites engorrosos. También permitirá reducir la demanda del Registro Civil. El proyecto espera ser publicada en el Diario Oficial, para luego ser promulgado.

Este lunes la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad el proyecto que busca extender la vigencia del carnet de identidad de personas mayores de 80 años, y de mayores de 60 que tengan condición de dependencia severa. Con esto, la propuesta fue despachada a ley tras completar su tramitación parlamentaria.

A partir de ahora, con esta nueva ley, las cédulas de identidad de personas de 60 años o más con dependencia severa o en condición de postradas, tendrán vigencia extendida por 20 años (siempre que al cumplir los 60 años su documento estuviera vigente).

Lo mismo ocurre en el caso de los carnet de identidad de personas mayores de 80 años. En este caso, sin importar su condición de salud, tendrán la misma vigencia.

Esta propuesta apunta a dos objetivos. En primer lugar, busca evitar que personas de este rango etario y situación de salud deban enfrentarse a trámites molestos. Por otro lado, tiene una segundo objetivo importante que tiene que ver con descongestionar el Registro Civil.

La diputada Claudia Mix, autora del proyecto, remarcó que “la medida busca evitar que miles de personas mayores deban enfrentar trámites engorrosos e incómodos para renovar su carnet de identidad, garantizando certeza en el acceso a beneficios sociales y de salud. Es una modificación sencilla, pero muy relevante en la vida de miles de personas”.

La Ley si tendrá una excepción para personas que salgan del país. En ese caso, las personas que pertenezcan al grupo selecto, su carnet de identidad no podrá exceder los 10 años de vigencia.

Con esto el proyecto será publicado en el Diario Oficial y posteriormente promulgado oficialmente.