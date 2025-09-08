“Es una decisión personal, pero que no compartimos”: Ministra Vallejo se pronuncia por salida de Francisco Vidal al directorio de TVN

Luego de la arremetida republicana contra el histórico dirigente del PPD, este optó por dejar la presidencia del directorio del canal público. Sin embargo, desde La Moneda informaron que no fueron notificados de la decisión y que el exministro no tuvo un contacto previo con quien lo recibió en primera instancia en el palacio: la ministra vocera, Camila Vallejo. Al ser consultada por este medio, indicó que "las opiniones del candidato republicano no pueden poner en juego el evidente pluralismo del canal de todos los chilenos y chilenas".

Compartir

Fue el 20 de diciembre de 2023 cuando el exministro Francisco Vidal volvió a La Moneda y entró a la oficina de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Tras una breve reunión, ambos bajaron por las escaleras exteriores del palacio, que conducen al Patio de los Naranjos. Vidal, flanqueando a la ministra Vallejo, era anunciado como el nuevo presidente del directorio de Televisión Nacional, nombrado por el Presidente Gabriel Boric.

Y es que tres días antes, Vidal se había anotado un importante triunfo como vocero de la campaña del “En Contra” en el segundo proceso constitucional. Un logro suficiente para llegar en reemplazo de la periodista Andrea Fresard, quien encabezó el directorio del canal público desde abril de 2022 hasta esa fecha.

Su nombramiento fue anunciado con entusiasmo por el Gobierno e, incluso, tenía por objetivo darle un impulso importante al canal televisivo. Tras la presentación de su cargo, se le dio espacio para responder preguntas de los medios de prensa acreditados en el Palacio de La Moneda. Sin embargo, su salida no tuvo el mismo tono.

Fuentes al interior del Gobierno afirman que el exministro del Interior y Seguridad Pública, de la Secretaría General de Gobierno y de Defensa no informó su decisión a la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, cuya cartera mantiene un estrecho vínculo de trabajo con TVN.

Además de la sorpresa con que se recibió la noticia en La Moneda, fuentes de Palacio comentan que se ha acelerado la búsqueda de un nuevo presidente del directorio lo antes posible.

The Clinic contactó a la vocera de gobierno para conocer una versión. La ministra respondió: “Efectivamente fuimos notificados durante el día de hoy, mediante una carta, que Francisco Vidal presentó su renuncia al directorio de TVN. Es una decisión personal, que por cierto respetamos , pero no compartimos”.

La ministra vocera explicó que los cuestionamientos del candidato Kast “desconocen que TVN tiene un directorio plural”. La ministra ejemplificó con que en dicha instancia se encuentra “un reconocido columnista de derecha, un simpatizante de Matthei y otros directores que representan otras sensibilidades políticas”.

Con todos esos antecedentes, la secretaria de Estado afirmó que “las opiniones del candidato republicano no pueden poner en juego el evidente pluralismo del canal de todos los chilenos y chilenas”.

Las críticas opositoras sobre Vidal

La renuncia del histórico PPD Francisco Vidal al directorio de TVN no tuvo otra razón que la política. El exministro de Estado, al despedirse de la casa televisiva mediante un comunicado, entregó una serie de argumentos que apuntaron directamente contra el abanderado presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, y su principal asesor de campaña, Cristián Valenzuela.

Kast había sindicado a Vidal como “el primer bot de Chile”, mientras que Valenzuela le dedicó una columna en La Tercera en la que criticó tanto al Gobierno como al propio exministro. En ese texto lo presentó como uno de los voceros principales de la campaña de Jeannette Jara, cuestionando su imparcialidad.

De hecho, tras la consulta de este medio, Vallejo agregó que Valenzuela “es panelista estable en el canal Estatal”.

En su despedida, Vidal respondió que la pluralidad de TVN está “garantizada por la composición política de su directorio. Constituye, en mi opinión, una ofensa a los siete directores que se ponga en cuestión su función en el canal”. Asimismo, calificó como “una ofensa al profesionalismo del equipo y al trabajo que sus periodistas realizan día a día” las insinuaciones de que su presencia pudiera influir en la agenda noticiosa del departamento de prensa.

La salida de Vidal generó inmediatas reacciones en el Partido Republicano. Minutos después de que TVN comunicara la renuncia, el presidente de la colectividad, Arturo Squella, sostuvo que “esta es una crónica de una muerte anunciada”. El también candidato al Senado por la Región de Valparaíso agregó: “Después de salir como jefe de campaña de la candidatura oficialista, lo que le quedaba a Francisco Vidal era dar un paso al costado”.

El diputado republicano, Cristian Araya, calificó la retirada de Vidal como “una buena noticia que deje el cargo, porque no da ninguna garantía de ecuanimidad, en el que se supone es el canal de todos”.

Su par de Renovación Nacional, Eduardo Durán, indicó que “la renuncia de Francisco Vidal confirma lo que venimos denunciando, que el gobierno politizó TVN y terminó debilitando al canal público”. En tanto, el diputado UDI, Gustavo Benavente, insistió en la idea de que existe un vínculo entre Vidal y el comando de Jara. “deja el canal de todos los chilenos, totalmente quebrado. Seguramente va a continuar con su labor, es decir, integrarse al comando de Jeannette Jara”.