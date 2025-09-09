Cómo opera una clínica de eutanasia en Suiza: un familiar que apoye el proceso, escribir una autobiografía y el pago de más de $13 millones entre los requisitos

Solo 19 jurisdicciones en el mundo permiten hoy la eutanasia o el suicidio asistido, entre ellas Suiza, donde funciona la organización Dignitas. Su fundador ha defendido que la muerte asistida debería estar disponible para todas las personas.

Continúa avanzando la discusión sobre la eutanasia, o suicidio asistido, al interior del Congreso. El proyecto fue aprobado en general por la Comisión de Salud del Senado. La iniciativa cuenta con urgencia legislativa, por lo que se espera que pronto sea discutida en la Cámara Alta.

Según el Maxim Institute, de las 252 jurisdicciones del mundo solo en 19 está permitida la eutanasia o suicidio asistido. Estas son: Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá, Portugal, Alemania y Nueva Zelanda junto con los estados estadounidenses de Oregón, Washington, Vermont, California, Hawái, Nueva Jersey, Montana y Maine, y el Distrito de Columbia. También los estados australianos de Victoria y Australia Occidental y Suiza.

Dignitas es una organización sin fines de lucro que opera en Suiza. Su finalidad es asistir a aquellas personas que deseen terminar con su vida tras recibir diagnósticos de enfermedades graves que les causan dolor o terminales. En una entrevista en 2023, su fundador Ludwig Minelli fue enfático en señalar que el suicidio asistido debería estar al alcance de todas las personas. “Estoy convencido de que en toda Europa, e incluso más allá, la mayoría de la gente está preparada y la desea: la muerte asistida y la eutanasia“, afirmó. “Mucha gente elige la muerte asistida tras un largo periodo de cuidados paliativos”, explicó en esa oportunidad.

Eutanasia en Suiza de la mano de Dignitas

Según explican en su propio sitio web, Dignitas se fundó el 17 de mayo de 1998 cerca de Zúrich con el objetivo de garantizar una vida y muerte dignas. “Muchas personas temen encontrarse en un estado desesperado o inconscientes, conectadas a máquinas en un hospital y mantenidas con vida artificialmente durante un largo periodo. Temen operaciones inútiles y terapias farmacéuticas ineficaces”, afirman.

La fundación pide que los interesados se comuniquen con ellos de manera telefónica y tras varias conversaciones detalladas determinarán si el postulante cumple con los requisitos previos. En esta etapa se mide el discernimiento del paciente y si alguien lo está impulsando al suicidio asistido. Luego de eso el postulante deberá tener una reunión con un médico de Suiza que recetará la sustancia letal que se aplicará el día de su eutanasia. A partir de esta etapa se puede programar el suicidio asistido en donde están presenten al menos dos personas de la fundación para testificar sobre el desarrollo del procedimiento.

Para acceder al proceso se debe cumplir con los siguientes requisitos:

Ser miembro de Dignitas (pagando una membresía de cerca de $250.000)

Estar en pleno uso de sus facultades mentales

Tener un mínimo de movilidad física, suficiente para autosuministrarse el fármaco

Tener una enfermedad terminal o una discapacidad incapacitante o dolor insoportable

Junto con eso, se debe presentar una solicitud formal de suicidio asistido que debe tener una carta personal firmada y fechada dirigida a Dignitas. En esa carta se deben explicar las razones por la que se solicita el suicidio asistido y detallar el estado físico en el que se encuentra y cómo este afecta en su vida diaria.

También se debe escribir una autobiografía donde se describa la infancia, la vida escolar, la situación familiar y los acontecimientos más importantes de su vida. Junto con contar qué familiar o amigo lo apoya con su decisión y quien lo acompañará en el proceso. Se deben adjuntar informes médicos actualizados con el historial médico, el diagnóstico y el tratamiento. El informe más reciente no debe tener más de tres o cuatro meses de antigüedad y todos los informes deben ser claramente legibles.

El detalle y los costos del proceso

Desde la fundación explican que las personas que viven en Suiza realizan el proceso en su hogar mientras que extranjeros pueden viajar a la casa de Dignitas una vez que reciben luz verde del procedimiento. Es decir, cuando un médico suizo haya emitido una receta para el fármaco letal. “Después de tomar un antiemético, el miembro puede ingerir una dosis fatal de Pentobarbital de Sodio (NaP), normalmente 15 gramos. Esto suele administrarse en un vaso de agua, de aproximadamente un decilitro”, detallan.

Dignitas pide que sus miembros que desean optar por la eutanasia paguen 4.000 francos suizos (casi $5.000.000) por adelantado para costear los gastos administrativos del provceso. También se deberá pagar $1.000.000 por la consulta médica en donde se recetará el medicamento letal junto con $3.000.000 para costear los costos como el pago a la persona que actúa como acompañante/ayudante, una contribución a los gastos de Dignitas, entre otros.

También recomiendan, si la persona es extranjera, realizar una cremación en Suiza y así enviar la urna con las cenizar sin mayor dificultad. Esos costos equivalen a $3.000.000. También se ofrecen a realizar los trámites posteriores al fallecimiento, lo que implica un costo extra de $1.200.000.

El costo total supera los $13.000.000 que deben pagarse por adelantado.