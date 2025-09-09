Electroterminales en la Región Metropolitana crecerán un 90% para responder al explosivo aumento de la flota de buses eléctricos

De aquí al inicio de 2026 el sistema Red tendrá un total de 4.400 buses eléctricos. En 2022, habían solo 10 electroterminales, y en los próximos meses habrán 55 habilitados, para responder al aumento de la flota eléctrica.

Uno de los focos principales del Ministerio de Transportes junto con el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM) en los últimos años ha estado en potenciar la electromovilidad, con un aumento significativo de flota de buses eléctricos en la Región Metropolitana.

Solo este año se han incorporado 300 buses eléctricos a Red Movilidad, y de aquí a diciembre se sumarán otras 1.500 unidades, lo que permitirá llegar a una cifra de 4.400 buses eléctricos a 2026. Así, un 68% de los buses públicos de la región serán eléctricos.

Para responder a este incremento, se ha avanzado a su vez en el fortalecimiento de la infraestructura pública. Esto, en línea con poder acoger las necesidades de los buses eléctricos. Por lo mismo, aumentarán en 90% los electroterminales en el Gran Santiago. A inicios de este año eran 29, y al primer trimestre de 2026 habrá un total de 55. En 2022, había solo 10 electroterminales, lo que implica un aumento de 450% en cuatro años.

La directora del DTPM, Paola Tapia, afirmó que “desde Red Movilidad hemos puesto énfasis en entregarle a nuestros millones de usuarios un servicio moderno, seguro, eficiente y amigable con el medioambiente. Un sistema de transporte que impacte positivamente en la vida de las personas y que apuesta por energías limpias. Antes que termine esta administración vamos a tener 26 nuevos electroterminales, que se suman a los existentes, llegando a un total de 55, una suma inédita no solo para el país sino para la región”.

Con esto los electroterminales se distribuirán en 15 comunas de la capital. Maipú (9), Puente Alto (7) y San Bernardo (7) son las que tendrán más, mientras que Cerrillos, Estación Central y La Florida tendrán por primera vez.

Los beneficios del aumento de terminales para buses eléctricos

Estudios han demostrado que, además de los beneficios que traen los buses eléctricos, los electroterminales también traen beneficios en las comunidades, en comparación con los terminales normales de micro y los mixtos.

Un estudio de Dictuc identificó que un terminal de buses eléctricos genera casi los mismos decibeles de ruido que una oficina promedio, llegando a 59 dB. Esto se traduce en la mitad de potencia sonora que un terminal de diésel. Además, concentran un 42% menos de material particulado fino (MP2,5) que el terminal diésel.

En cuanto a los beneficios de la electromovilidad en general, se ha logrado determinar que los buses eléctricos han ayudado a reducir hasta 44% el ruido en el eje Alameda y un 45% en eje Santa Rosa en comparación a 2019.