Sigue EN VIVO el evento de Apple con la presentación de los nuevos iPhone 17

No sólo teléfonos tendrá el evento, también se esperan nuevos relojes y la renovación de sus auriculares más ambiciosos. Sigue en vivo el evento de Apple acá.

Compartir

Apple está presentado este martes 9 de septiembre sus nuevos iPhone 17, equipos que llegarían en cuatro versiones según han adelantado diversos informes.

Desde Cupertino, sede de la compañía en California, se dará el vamos a la transmisión pregrabada donde se mostrarán las novedades del iPhone 17, junto con otros dispositivos.

Según los reportes, durante la jornada se conocerá la nueva familia de iPhone 17 que conformarán:

iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

A lo anterior, también se esperan novedades en los relojes, llegando el Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 y un Apple Watch SE 3, la versión económica de este wereable.

Finalmente, los auriculares de Apple también se renovarían para su versión más exigente: un nuevo AirPods Pro 3. A ello hay que sumar el lanzamiento de la verisón final del iOS 26, que se caracteríza por su nuevo estilo visual, Liquid Glass.

Apple Event en vivo

Será a las 14 horas en Chile cuando se dé inicio al evento de presentación de los nuevos iPhone 17 que puedes seguir aquí.