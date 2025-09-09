Tendencias9 de Septiembre de 2025
Sigue EN VIVO el evento de Apple con la presentación de los nuevos iPhone 17
No sólo teléfonos tendrá el evento, también se esperan nuevos relojes y la renovación de sus auriculares más ambiciosos. Sigue en vivo el evento de Apple acá.
Compartir
Suscríbete al newsletter
Apple está presentado este martes 9 de septiembre sus nuevos iPhone 17, equipos que llegarían en cuatro versiones según han adelantado diversos informes.
Desde Cupertino, sede de la compañía en California, se dará el vamos a la transmisión pregrabada donde se mostrarán las novedades del iPhone 17, junto con otros dispositivos.
Según los reportes, durante la jornada se conocerá la nueva familia de iPhone 17 que conformarán:
- iPhone 17
- iPhone 17 Air
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
A lo anterior, también se esperan novedades en los relojes, llegando el Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 y un Apple Watch SE 3, la versión económica de este wereable.
Finalmente, los auriculares de Apple también se renovarían para su versión más exigente: un nuevo AirPods Pro 3. A ello hay que sumar el lanzamiento de la verisón final del iOS 26, que se caracteríza por su nuevo estilo visual, Liquid Glass.
Apple Event en vivo
Será a las 14 horas en Chile cuando se dé inicio al evento de presentación de los nuevos iPhone 17 que puedes seguir aquí.
Comentarios