Así son los nuevos iPhone 17 y 17 Pro: más brillo, mayor batería, cámaras mejoradas y un rediseño del módulo trasero

La compañía liderada por Tim Cook presentó sus nuevos teléfonos insignia, que destacan con mejoras de rendimiento y autonomía, además de nuevo diseño y capacidad base de 256GB.

Compartir

Apple celebró este martes su tradicional evento del segundo semestre, en el que presentó la nueva familia de iPhone 17, compuesta por el modelo base, junto con el iPhone 17 Pro y el inédito iPhone Air.

Desde Cupertino, California, se transmitió el evento pregrabado, en el que la compañía dio a conocer sus nuevos productos, varios de los cuales ya habían sido adelantados por rumores, entre ellos renovaciones del Apple Watch y la nueva generación de AirPods Pro 3.

Pero la estrella del evento fue, sin duda, el iPhone 17, que incorpora cambios en su diseño, mayor tamaño de pantalla, más brillo, nuevos chips y precios de salida ajustados. Además, por primera vez, la tecnología ProMotion —la tasa de refresco adaptable de hasta 120 Hz— llega a toda la línea, y no solo a los modelos Pro.

A continuación repasamos las principales novedades del Apple Event.

iPhone 17: características y precios

El iPhone 17 lleva en colores negro, lavanda, azul niebla, salvia y blanco.

El iPhone 17 es más grande que su versión anterior, con una pantalla Super Retina XDR de 6,3 pulgadas, tecnología ProMotion siempre activa y la icónica isla dinámica. Además, el brillo salta a 3.000 nits para mayor luminosidad.

Su construcción combina un marco de aluminio con un cristal frontal protegido por Ceramic Shield 2, que promete hasta tres veces mayor resistencia a arañazos y golpes, junto con mejora antirreflejos.

El nuevo chip A19 de 3 nanómetros de tercera generación potencia el dispositivo, permitiendo una batería con hasta 30 horas de reproducción de video, esto es ocho horas más que su predecesor en la misma medición.

La mayor novedad se encuentra en el apartado fotográfico. Todas las cámaras traseras cuentan por primera vez con 48 MP (principal y ultra gran angular) y un telefoto 2x de calidad óptica, lo que permite capturar escenas amplias y fotografías macro con mayor detalle.

La cámara frontal de 18 MP estrena el primer sensor cuadrado en un iPhone e incorpora la nueva tecnología Center Stage, que permite tomar selfies horizontales con el teléfono en posición vertical. Además, gracias a la inteligencia artificial, el campo de visión se ajusta automáticamente de vertical a horizontal para incluir a todos en el encuadre.

Los videos en modo selfie también dan un salto de calidad: el iPhone 17 permite grabar clips ultraestabilizados en 4K HDR, junto con la nueva modalidad Captura Dual, ideal para grabarse a sí mismo y al entorno de manera simultánea.

Precio de lanzamiento del iPhone 17: 799 dólares en su versión base de 256 GB. En pesos chilenos serían $775.000 sin impuestos.

iPhone 17 Pro: características y precio

El iPhone 17 Pro llega en colores azul intenso, naranja cósmico y plateado.

El teléfono más ambicioso de Apple este año es el iPhone 17 Pro (de 6.3 pulgadas), junto con el iPhone 17 Pro Max (de 6.9 pulgadas), que estrenan un nuevo diseño en sus cámaras, otorgándoles un ajuste moderno a su característico estilo.

Ambos equipos incorporan el nuevo chip A19 Pro, que promete mejor rendimiento en juegos, fotografía y procesamiento de inteligencia artificial. Los modelos destacan por su construcción: una carcasa unibody de aluminio ligera y térmicamente eficiente, junto a una cámara de vapor soldada con láser, que asegura mayor durabilidad y un funcionamiento estable incluso en tareas exigentes.

La batería también recibe un salto significativo en autonomía, alcanzando hasta 39 horas de reproducción de video, lo que Apple describe como “la mejor duración de batería jamás vista en un iPhone”, superando ampliamente a sus predecesores.

En el apartado fotográfico, los iPhone 17 Pro y Pro Max cuentan con un sistema de tres cámaras Fusion de 48 MP —principal, ultra gran angular y un teleobjetivo completamente nuevo— que combinadas equivalen a ocho lentes y permiten un zoom óptico de hasta 8x, “el más largo en la historia de los iPhone”.

Al igual que el modelo base, la cámara frontal de 18 MP incluye la tecnología Center Stage, que ajusta automáticamente el encuadre para selfies y videollamadas, y facilita capturas más amplias con inteligencia artificial.

Los dispositivos también incorporan herramientas avanzadas para video, como ProRes RAW, Apple Log 2 y genlock, pensadas tanto para cineastas profesionales como para creadores de contenido. Además, la cubierta frontal Ceramic Shield 2 ahora protege también la parte trasera, con una resistencia a arañazos tres veces mayor que en modelos anteriores.