Apple presenta su primer iPhone ‘ultradelgado’: un solo lente y sin ranura para SIM física

Con un grosor de apenas 5,6 mm, el modelo se posiciona como el más delgado y liviano de Apple. Aunque incorpora ciertas concesiones, ofrece prestaciones de alto nivel y una estructura de titanio reciclado, consolidándose como una apuesta por la innovación y la sustentabilidad.

Apple ha presentado este martes su nuevo teléfono ultradelgado, el primero en su tipo, que ha denominado como iPhone Air, heredando el espíritu de su línea de laptops delgados.

El iPhone Air impresiona con un grosor de apenas 5,6 mm y una pantalla Super Retina XDR de 6,5 pulgadas, que según Apple fue fabricada con un proceso que le otorga una mayor resistencia en comparación con otros modelos.

La pantalla de este nuevo equipo incorpora la tecnología ProMotion, nombre con el que Apple denomina a su tasa de refresco adaptable de hasta 120 Hz. Además, alcanza un brillo máximo de 3.000 nits, al igual que el iPhone 17 presentado en la misma jornada, lo que garantiza una mayor luminosidad.

En el apartado fotográfico, el equipo incorpora una única cámara trasera de 48 MP que, según Apple, es capaz de capturar imágenes de alta calidad y grabar videos en 4K, junto con otras funciones habituales de la marca. En la parte frontal, dispone de una cámara de 18 MP.

Las características de las cámaras del iPhone Air. Imagen: Apple

Por supuesto, el diseño ultradelgado del iPhone Air implica ciertas concesiones —además de contar con una sola cámara—: el dispositivo no admite tarjetas SIM físicas y funciona únicamente con eSIM. En su interior incorpora el nuevo chip A19 Pro, junto con el módem N1 compatible con WiFi 7 y Bluetooth 6.

Pese a su formato, Apple asegura que el equipo ofrece “batería para todo el día” y carga mediante MagSafe. Estará disponible en cuatro colores y con una construcción en titanio fabricado en gran parte a partir de material reciclado.

El valor del iPhone Air es de 999 dólares (unos 969 mil pesos chilenos sin impuestos), el que parte en su configuración de 256GB.